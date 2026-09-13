En La Casa de los Famosos México, la tensión volvió a encenderse cuando Memo Schutz protagonizó una fuerte discusión con Ese Pérez durante una dinámica en la casa.

El momento quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales; descubre de qué se trató.

Memo Schutz discute con Ese Pérez en La Casa de los Famosos México | VIDEO

Memo Schutz sorprendió al público y a sus compañeros de La Casa de los Famosos este viernes, durante la fiesta dedicada a la cultura mexicana, en el marco de las celebraciones por la conmemoración de la Independencia de México. El comentarista deportivo protagonizó una discusión a gritos con Ese Pérez en el comedor.

“Aquí vengo hij* de tu chingad* madr*, ella es mía y hazle como quieras”, gritó Memo Schutz mientras sostenía entre sus brazos a Karina Torres, fingiendo que peleaba por el amor de la influencer, cual si una película de Pedro Infante y Jorge Negrete estuvieran grabando.

Al mismo tiempo, el resto de los habitantes de LCDLF se acercaban con cara de susto al comedor para saber qué estaba sucediendo.

Ese Pérez trató de responderle al conductor, pero sus ganas de reír fueron más fuertes y estalló en una carcajada, igual que la amiga de Wendy Guevara.

Gema, Ernesto, Brianda y Mariana miraron con diversión la escena, que se volvió una de las más virales en redes sociales.

Memo Schutz le mienta la madre a Ese Pérez

Otro momento memorable del viernes en La Casa de los Famosos México 2026, fue cuando Ese Pérez, durante la fiesta, quiso dar un discurso de despedida en caso de que fuera eliminado del reality.

El creador de contenido levantó su copa y dijo “El día de mañana que yo me vaya, sólo quiero que sepan que... ¡arriba el América!”.

La reacción de Memo Schutz fue inmediata y gritó: “¡Ching* tu madr*!“, sorprendiendo y haciendo reír a todos, dentro y fuera de LCDLF México.

“Ah, Memo Schutz”, reaccionó Ernesto Laguardia impactado. “¡Memo!”, añadió Karina.

El analista deportivo, fingiendo estar sonrojado, se disculpó y entre risas expresó: “Ay, perdón, ¿lo dije yo, lo pensé?”.

Ese Pérez: El día de mañana que yo me vaya solo quiero que sepan que arriba el América.



Memo: CHINGA TU MADRE!



Neta le salió de lo más profundo de su alma JAJAJAJAJAJAJAJAJA😭😭😭



No amo mucho a los FIFAs 💕#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/hVOH6hkz6C — 𝑴𝒂𝒓🦦 (@ms_camara21) September 12, 2026

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