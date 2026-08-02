¿Quién es Verónica Fonseca, la esposa de Memo Schutz?

Memo Shutz se ha convertido en uno de los participantes favoritos del público en La Casa de los Famosos México 2026. Aunque el conductor deportivo duda de su poder en el proyecto, las redes sociales han estallado con su participación y le brindan gran apoyo.

El comentarista de TUDN es un padre de cuatro hijos que desde hace años se encuentra casado y por este motivo, los fans desean saber más sobre su pareja, quien no faltó en la gala de eliminación para echarle porras en televisión.

¿Quién es la esposa de Memo Schutz?

El nombre de la esposa de Memo Schutz es Verónica Fonseca. La pareja se casó en 2008 y desde ese entonces han construido una historia de amor de más de 15 años.

El comentarista sí comparte imágenes de fechas especiales en familia, pero son pocas las ocasiones en las que Verónica aparece públicamente, aunque no pudo faltar su participación en la gala de eliminación, pues su esposo estaba nominado.

Guillermo ‘Memo’ Schutz es un periodista y comentarista deportivo de TUDN que forma parte de la cuarta temporada del reality show más exitoso de México, en el que este año se reúnen celebridades como Ernesto Laguardia, Karina Torres y muchos más.

Schutz era un estudiante de derecho interesado en la política que terminó convirtiéndose en uno de los periodistas deportivos más importantes de México. Descubrió su verdadera vocación cuando participó en un casting para comentaristas deportivos mientras estudiaba para obtener su título universitario.

A lo largo de su carrera ha cubierto algunos de los eventos más importantes del deporte mundial, incluidos los Juegos Olímpicos, las Copas del Mundo, la NFL, la NBA y la Super Bowl, compartiendo retransmisiones con figuras como Antonio de Valdés y Enrique Burak.

Además, ha formado parte de programas comoContacto Deportivo,La JugadayCuéntamelo Ya!,convirtiéndose en una de las voces más conocidas para los aficionados al deporte

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