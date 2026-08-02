La Casa de los Famosos México 2026: Así fueron los posicionamientos este 2 de agosto

Este domingo en La Casa de los Famosos México 2026 se llevan a cabo por primera vez los posicionamientos entre los participantes antes de revelarse quién de los nominados será el eliminado de la semana en el reality show.

Esta semana, los nominados son Aldo Rendón, Yanet García, Ximena Herrera, Luis Chaparro, Memo Schutz y Mariana Ochoa. Se espera que no haya grandes confrontaciones, pues han sido pocos los roces entre los participantes.

Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 2026 este 29 de julio ı Foto: Especial

Así fueron los posicionamientos de la semana en La Casa de los Famosos México 2026

Cynthia Klitbo vs Yanet García

Cynthia Klitbo se posicionó frente a Yanet García. Le dijo que “la hizo sentir muy humillada” y la exhibió por decir que roncaba. Además, comentó que creía que era muy vanidosa. Yanet se discupó y aseguró que daría lo mejor en el futuro.

Gema Garoa vs Yanet García

Gema Garoa considera que “no hay un canal de comunicación” entre ellas y que no nota un esfuerzo de acercamiento. Se cuesitionó si nunca van a compaginar, ante lo que Yanet no estuvo de acuerdo.

Yahir vs Luis Chaparro

“Siento que no sacaste la garra. Sé que estás morro, pero te vi todo el tiempo tibio”, aseguró el cantante; como respuesta, el influencer prometió dar lo mejor y aseguró que el artista “es un ejemplo a seguir”.

Flor Vigna Vs Yanet García

La argentina mencionó que aunque tuvieron un pequeño malentendido que pudo funcionar, ha sentido que no logran compaginar; le deseó desarrollarse mejor en el futuro si se queda.

Masaad vs Luis Chaparro

El árabe mencionó que nunca hablan entre ellos; por su parte, Luis dijo que sí ha tratado de tener conexión con él, pero no ha logrado darse del todo.

Ernesto Laguardia vs Yanet García

El actor mencionó que siente que la participante no está a gusto y no le pareció que dejara el cuarto por el problema de ronquidos de él y Cynthia Klitbo. Por su parte, ella lo entendió y aclaró que irse a otra habitación para ella no es cambiar equipo y admitió que estuvo mal por hacer las cosas sin hablar antes.

Arantza Ruiz vs Mariana Ochoa

La actriz aseguró que aunque admira a la ex OV7, considera que en algún momento ella se dio cuenta de que muchas veces ella no deja que otros participen. “Creo que tus pensamientos no son claros”, le replicó la cantante.

Brianda Deyanara vs Mariana Ochoa

La influencer comentó que no había logrado conectar con ella. Mariana coincidió y aseguró que aunque trató de acercarse, ella le da prioridad “a su maquillaje y skincare”.

Ese Perez vs Memo Shutz

Dijo que “quiere conectar con todos y no conecta con ninguno” y que le parece que tiene miedo de ofender a alguien. Por su parte, el conductor dijo que “no le pegó” y que entiende que el posicionamiento es parte del juego.

Fede Vigevani vs Ximena Herrera

El youtuber hizo como le indicó el público al indicar que quería fuera a la actriz por considerarla una rival muy fuerte, lo que fue tomado por ella como un halago por parte del famoso.

Moisés Peñaloza vs Yanet García

El actor consideró que la conductora ha estado muy retraída y parecía incluso ausente. Yanet agradeció y señaló que consideraba todo como un buen aprendizaje a tomar en cuenta para permanecer en la casa.

Karina Torres vs Luis Chaparro

La influencer comentó que no cree que hayan convivido mucho; por su parte, Luis señaló que muchas de sus amistades más reales comienzan como ellos dos y admitió que se siente intimidado por ella.

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