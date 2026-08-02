Adrián Marcelo pide ser conductor de La Casa de los Famosos México: ‘Podría rescatarlo’ | VIDEO

Adrián Marcelo habla de ser conductor de La Casa de los Famosos México

Adrián Marcelo ha dado de qué hablar tras explicar que no está dispuesto a volver a La Casa de los Famosos México como panelista, pues señaló que a él deberían de invitarlo de regreso como conductor en lugar de Galilea Montijo.

Esto después de que la productora Rosa María Noguerón admitiera hace un par de semanas que sí le gustaría tener al youtuber de vuelta en el programa como parte de los panelistas invitados que dan su opinión en el programa.

Adrián Marcelo quiere ser conductor en La Casa de los Famosos México

Fue en una conversación con La Mole que Adrián Marcelo habló nuevamente sobre La Casa de los Famosos México 2026 y mencionó que fue totalmente su mérito. “Así como me tragué el taco de mier**, yo siempre voy a cacarear que sí fue mi casa y me pelaron la ver**”, presumió el famoso al inicio.

Además, repitió que tuvo la razón en su tiempo dentro del reality show. “Y no me estén ninguneando con esas pendej*das de invitarme de panelista. ¿Tu crees que voy a tomar un perro vuelo para hablar dos minutos y que después tenga que hablar Galilea (Montijo) siete?“, se quejó.

“A mí me invitas a conducir esa mam*da y te la rescato”, aseguró, “haciendo preguntas inteligentes, interviniendo a los habitantes de la casa, no tomando partido porque conduzco un programa”, criticó en referencia a Montijo.

Adrian Marcelo no quiere solo ser Panelista ¡quiere ser el conductor del Reality!#LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/3xY0twjSiQ — 😼JessieChismecitoC (@ChismecitoC) August 2, 2026

El influencer envió un mensaje directo a Endemol, pues aseguró que “sí les gira un poquito más”. Sostuvo: “Eso es lo que yo podría hacer por ese concepto. Rescatarlo conduciéndolo y no haciéndole caso a pend***tos como Odalys y a Diego que los tienen como títeres”, criticó. “Eso no es televisión. O sí es, pero de la que ya no sirve. De la que ya no hace que la gente se junte frente a la tele”, criticó el creador de contenido.

Sus comentarios generaron una ola de opiniones en redes sociales sobre por qué no sería buen elemento como conductor de La Casa de los Famosos México. Te dejamos algunas reacciones del público.

“A este loquito no le ha caído el 20 de que el público no lo quiere ver jajaja“.

“No pierde oportunidad de rogarle a televisa que lo jale como conductor/talento a su manera pero a gritos pide que le den una oportunidad”.

“Se hace el menso pero su sueño era terminar de conductor en Televisa, para eso acepto entar al reality y varias veces lo dijo ahí adentro pero como salió funadísimo en la capital pues ese es su rencor, aunque sus fans lo nieguen“.

“Jaja pobre iluso, eso JAMÁS PASARÁ“.

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