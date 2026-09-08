Yahir explota contra Ese Pérez por comprar la inmunidad: ‘Lo que tanto criticaste’ | VIDEO

Este lunes 7 de septiembre, Brianda Deyanara se convirtió en la líder de la semana; sin embargo, no obtuvo la inmunidad, contrario al beneficio que siempre había obtenido el líder en La Casa de los Famosos México 2026.

En su lugar, la inmunidad fue subastada entre la creadora de contenido, Masad Altamimi, Yahir, Ernesto Laguardia y Ese Pérez. Lo siguiente fue sorprendente, ya que Ese Pérez compró la inmunidad a cambio del 40% del presupuesto de al semana.

Esto después de que él fuera uno de los primeros en criticar fuertemente a Mariana Ochoa por hacer lo mismo la semana anterior, El momento enseguida encendió los ánimos y quien no se pudo quedar callado fue Yahir.

Yahir estalla contra Ese Pérez

Fue después de la subasta que Yahir y Masad Altamimi se quedaron hablando; el tiktoker mencionó que no les tocaba pujar por la salvación, ya que era un beneficio que se había ganado Brianda.

“Era para ella, no para nosotros. Nosotros callamos como caballeros, repsetar a esta chiquita. La única mujer y líder. Ella gana... Pero es un juego”, lamentó el famoso, “yo juego pero no tan sucio”, dijo sobre Ese.

Le doy la razón a Masad, Brianda debía quedarse con la imunidad, se lo ganó, pinches fans nacos del Ese. Yahir si está enojado #LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/Lc4ZYr98v7 — ภคtคlเค ร๏รค ஐ (@ndjsz) September 8, 2026

Por otro lado, la conversación entre Yahir y Ese Pérez comenzó con un tono aparentemente relajado. “Ah, no, no, no, está bien. Sí, nada más que ya sabes cómo andabas”, comentó Yahir. “Mira, me tocó”, respondió el influencer.

“Siento que a Mariana te la traías a pan y riata”, le acusó en referencia a la reacción que tuvo el famoso cuando Ochoa compró la inmunidad.

Enseguida, Yahir replicó, “Y ahora lo estás haciendo tú”. La respuesta volvió a ser breve: “Sí”. Yahir insistió: “Lo que tanto criticaste”, ante lo que Ese respondió “simón”.

En otro momento, el intérprete de ‘Alucinado’ dio su opinión frente a Ese Pérez y Gema Gaora. “Es un juego, se juega en grupo, en individual. Cada quien sabe lo que trae, lo que ha vivido”, contó.

“La morra (Brianda) había ganado el juego, ¿sí me entiendes? Yo se lo hubiera dejado a ella", comentó sobre lo que le dijo al creador de contenido y que ahora le volvía a repetir de manera indirecta.

“Traías a pan y riata toda la semana a Mariana por lo que hizo y lo hiciste igualito”, criticó sobre la incongruencia del amigo de Eduin Caz. Por su parte, Gema comentó que en esta ocasión no se molestó porque se trata de una persona que quiere.

Por su parte, Yahir le explicó que “no ha llegado todavía el 30%” y que no sabe qué va a suceder con la comida, al comentar que la semana pasada tuvieron la suerte de que Memo Shutz tomara una decisión a favor de la casa.

Yahir le dice a Ese y Gema…que en su punto de vista…Brianda se debió de quedar con la inmunidad…y que Ese Pérez criticó a Mariana por comprar la inmunidad…y él hizo lo mismo…👀#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/SptWvNp75l — Dani✨ (@LaReporteraDani) September 8, 2026

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