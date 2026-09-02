La salida de Aldo Rendón de La Casa de los Famosos México por motivos de salud ha sido uno de los eventos más inesperados de la cuarta temporada. La noticia conmovió a todos los habitantes del reality, en especial a Yahir, quien no pudo contener las lágrimas al despedirse de su compañero.

Así fue la reacción de Yahir tras la salida de Aldo Rendón de La Casa de los Famosos México

Aldo Rendón anunció su salida de LCDLF México 2026 el martes 1 de septiembre debido a un problema de salud que requería tratamiento inmediato.

La noticia tomó por sorpresa a todos los habitantes, pero Yahir fue el más afectado. El artista permaneció inmóvil en el sillón, sin poder levantarse al procesar la información.

Finalmente, luego de unos minutos Aldo corrió hacia donde estaba Yahir para abrazarlo mientras gritaba “¡Yahiiiiir!“. El cantante se mostró profundamente afectado por la partida del estilista, con quien había formado una amistad cercana dentro del reality.

Incluso Masad Altamimi se acercó al cantante para reconfortarlo y limpiarle las lágrimas, aunque la escena se está convirtiendo en uno de los mejores memes de la temporada.

masad nos acaba de regalar una joya de clip para usar hasta el fin de los tiempos en twitter jajaj#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/eE3GUXetyT — 👁 (@domalesss) September 2, 2026

Luego de que Aldo Rendón saliera de La Casa de los Famosos México, en el confesionario, Yahir fue cuestionado sobre su relación con el stylist.

“Es la alegría de la casa. Una persona con un gran corazón, generoso a más no poder, una persona muy directa, sin filtros, que hacía lo que fuera sobre hacer reír a todo mundo. Siempre fue libre diciendo la verdad de lo que sentía y lo que pensaba”, expresó.

Además, el cantante aseguró que admira a Aldo Rendón y que durante las cinco semanas que convivieron en La Casa de los Famosos forjaron una buena amistad. “Para mí es admirable, con un gran talento en lo que hace. Me encontré con un amigo, con una persona con la que tuve una química tremenda. Ha sido la mejor química que he tenido con alguien aquí, no me los esperaba”, confesó Yahir.

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