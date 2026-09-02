Aldo Rendón salió de forma inesperada de La Casa de los Famosos México el martes, lo que generó incertidumbre entre sus seguidores respecto a su estado de salud.

Aunque el estilista aseguró que se encuentra bien, explicó que debía abandonar el reality para iniciar un tratamiento médico de forma inmediata. Aquí te contamos lo que se sabe sobre su problema de salud.

¿Qué enfermedad tiene Aldo Rendón por la que salió de La Casa de los Famosos?

Ayer, mientras los habitantes estaban en la sala principal, Aldo Rendón anunció su salida de La Casa de los Famosos México, dejando impactados a todos, dentro y fuera del reality.

“Me voy de La Casa. Las condiciones de La Casa no son las adecuadas para que esté aquí, tengo un problema de salud que es reversible, pero tengo que iniciar tratamiento ya, no puedo estar saliendo a que me lo den, entonces me voy de La Casa hoy”, expresó el stylist entre lágrimas y ante la mirada atónita de los participantes.

De inmediato, Karina Torres, Gema Garoa, Ese Pérez y Cynthia Klitbo corrieron a abrazar a Aldo Rendón, con quien han compartido cinco semanas dentro de LCDLF México 2026. Yahir y Memo Schutz también se mostraron afectados por la salida de su compañero.

Lo mejor que le pudo pasar a ALDO RENDÓN es salir del reality ya ☝🏼



Deseo que recupere su salud pronto. 🙏🏼



Esto solo demuestra que el casting no fue el correcto ¿No sabían de la gravedad de su estado de salud?#LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/5g1K36M5yL — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) September 2, 2026

Aunque Aldo Rendón no reveló el diagnóstico exacto, dentro del programa compartió con sus compañeros que padece anemia, condición que descubrió poco antes de ingresar al reality. Este padecimiento provoca cansancio, debilidad y mareos debido a la falta de glóbulos rojos sanos.

Cynthia Klitbo recordó tras la salida del stylist que “ya no se podía rasurar ni ponerse los aretes”.

Además, Aldo Rendón ha hablado en otras ocasiones que hace unos años tuvo problemas como queratocono (enfermedad ocular), ataques de gota y antecedentes de complicaciones en hígado y vesícula. Sin embargo, hasta ahora sólo se sabe que necesita atenderse de inmediato.

Te puede interesar: