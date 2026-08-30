Aldo Rendón confiesa que le gusta Luis Chaparro y en redes lo señalan por acoso | VIDEOS

Aldo Rendón ha llamado la atención del público y de sus compañeros incluso por su cercanía con Luis Chaparro, pues incluso el famoso ya ha confesado que le gusta el joven creador de contenido, quien parece estar dispuesto a coquetear con el estilista.
Fue hace un par de días que el estilista se sinceró con Gema Garoa y Brianda Deyanara sobre que sí se siente atraído realmento por Chaparro, un secreto que asegura, había logrado mantener muy bien guardado.
“Oigan, les quiero contar algo, Me gusta Luis. ¿Está mal?“, preguntó y luego se sorprendió de que sus compañeras no lo habían sospechado antes. ”¿No se habían dado cuenta? Es que yo sé disimular?“, cuestionó.
¿Aldo Rendón acosa a Luis Chaparro?
Desde hace un par de días, en redes sociales han cuestionado el acercamiento que existe entre Aldo y Luis, pues ambos han aparecido juntos y mostrándose afectuosos en más de una ocasión.
Si bien todo ha sido un “juego”, los fans comenzaron a shipearlos en redes sociales. Al principio como una broma y posteriormente como algo más serio. Esta situación ha hecho que incluso muchos se cuestionen la verdadera orientación de Chaparro.
Cabe menciona que es poco probable que exista una relación sentimental real entre Aldo Rendón y Luis Chaparro. El experto en moda lleva con su novio más de 15 años, mientras que el creador de contenido también tiene de novia a una influencer llamada Andrea Mextli.
Por otro lado, en redes sociales han notado una cercanía fuera de lo común entre ambos, por lo que el público ha comenzado a compararlos con Sian Chong y Ricardo Peralta de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.
Ellos mantenían una relación donde mostraban cercanía, pese a que Sian no sentía nada en realidad por el influencer; en ese sentido, todo se trataba de una estrategia para obtener votos de parte de quien consideraba como uno de los más poderosos del reality show.
A través de redes sociales, comenzó a circular un video en el que se puede ver a Aldo Rendón recostando su cabeza en el hombro de Luis Chaparro. Lo que llamó la atención de muchos fue que Rendón lo abrazara por la cintura mientras que Chaparro simplemente acariciaba su brazo.
Algunos comentarios fueron:
- “Él mismo se acerca a abrazarlo o le da besos. Supongo que piensa que si hay un shippeo acá afuera o que así va a jalar votos”.
- “No sé qué me da más asco, si el acoso de Aldo a Luis o que Luis piense que tiene que seguir jugando o soportando ese juego tan asqueroso”
- “Se ve que Luis está incómodo”
- “Por dentro se está muriendo del asco”
- “No veo acoso en ningún lado, a la gente le encanta exagerar”
- “Nadie lo obliga. Seguro a Luis le gusta”
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