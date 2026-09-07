Poncho de Nigris critica la entrada de Gala Montes a La Casa de los Famosos México: ‘A nada de un brote psicótico’

Poncho de Nigris critica la entrada de Gala Montes a La Casa de los Famosos México 2026

Este domingo 6 de septiembre, Gala Montes regresó como habitante a La Casa de los Famosos México 2026, una noticia que sorprendió al público del reality show y que dividió opiniones por el estado de salud mental de la famosa.

Y es que recordemos que hace apenas unas semanas, seguidores de la famosa comentaron que la actriz parecía no encontrarse en un buen momento de su vida e incluso hubo quien la señaló por estar en pleno brote psicótico.

O sea este reel confirma que Gala Montes entró a #LaCasaDeLosFamososMx entre peda y cruda y que además la conductora de la camioneta va en el celular y bebiendo alcohol mientras maneja. Gala, se ve que NO está bien. pic.twitter.com/K9RpLuWMzD — OM (@oswaldomujica) September 7, 2026

Por este motivo, la entrada de Gala Montes a La Casa de los Famosos México ha sido muy discutida y hasta han señalado que la mujer podría haber entrado al proyecto mientras estaba bajo los efectos de sustancias.

Poncho de Nigris reacciona a la entrada de Gala Montes a LCDLF

Tras la revelación de que la cantante de ‘Takara’ era la participante que se integraba al proyecto para tratar de levantar el mismo, Poncho de Nigris reaccionó rápidamente y reprobó la decisión de la producción.

“Gala no anda pasando por un buen momento emocionalmente hablando, es peligroso que la expongan así si saben que no anda bien”, comenzó el creador de contenido, hablando nuevamente sobre el caso.

Gala no anda pasando por un buen momento emocionalmente hablando, es peligroso que la expongan así si saben que no anda bien. Hay que ser más empaticos, viene de excesos y la casa no es para entrar a limpiarte. Ayúdenla ! — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) September 7, 2026

Agregó en ese sentido que la producción no pensó en cuidar a Montes, pues asegura que atravesará un duro proceso en el mismo: “Hay que ser más empaticos, viene de excesos y la casa no es para entrar a limpiarte. Ayúdenla”, pidió.

Esto en referencia al consumo de sustancias que supuestamente había estado realizando la famosa en exceso desde hace poco tiempo, sin mencionar recientes episodios de explosividad por su parte.

Después, Poncho insistió: “Anda mal Gala. No debería estar encerrada en ese estado” y finalmente declaró, “está a nada de un brote psicótico. Eso no se hace, todo por el rating. ¿En la guerra y en el amor todo se vale?“, cuestionó.

Está a nada de un brote psicótico. Eso no se hace, todo por el rating. En la guerra y en el amor todo se vale ? — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) September 7, 2026

Algunas de las reacciones a las declaraciones de Poncho de Nigris sobre el estado de salud mental de Gala Montes y su ingreso a La Casa de los Famosos México 2026 fueron:

“Recordemos que nadie la obligó , ella es una mujer adulta que sabe los issues mentales que pueda tener”.

“¡Lo que quieren es que dé show! Claramente les vale el estado de Gala… si entro bien moneada o algo así“.

“Qué peligroso, que pena y que lamentable para los participantes que quedan”.

“Fue mala idea. Yo apoyé mucho a Gala en su temporada hasta la final. Pero si está muy mal, no tiene estabilidad ahorita”.

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