Trasladan a Fofo Marquez al Penal de Texcoco

Fofo Márquez está condenado a 17 años con 6 meses en prisión por feminicidio en grado de tentativa

La Secretaría de Seguridad del Estado de México ha confirmado el traslado de Fofo Márquez al Penal de Texcoco, después de que en redes sociales se diera a conocer dicha información a través de filtraciones.

El influencer fue trasladado después de que hace meses se difundiera un video en el que el influencer es golpeado por custodios; ante esto, las autoridades indicaron en enero de 2025 que se tomarían medidas administrativas en el caso.

Confirma la @SS_Edomex el traslado de Fofo Márquez al Penal de Texcoco. pic.twitter.com/yjmwsojkvy — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) September 7, 2026

Fofo Márquez fue trasladado para proteger su integridad, mientras que En redes sociales, ya circulan las imágenes que muestran al famoso con un pants azul y esposado de pies y manos mientras baja de una camioneta de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

El creador de contenido llegó al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Texcoco durante un operativo que las autoridades realizaron de manera discreta, donde dos custodios lo compañaron hasta la entarda del centro.

Las imágenes causaron polémica en redes sociales por parte de quienes recordaron el caso del joven que fue sentenciado por feminicidio en grado de tentativa; en ese sentido, muchos cuestionaban el trato que estaba recibiendo y si era igual o no al de otros presos.

El caso de Fofo Márquez

El caso de Rodolfo “Fofo” Márquez se originó el 22 de febrero de 2024 en Naucalpan, Estado de México, cuando el influencer agredió brutalmente a una mujer llamada Edith “N” tras un accidente vial menor en un estacionamiento.

El ataque fue grabado por cámaras de seguridad y causó indignación nacional en redes sociales por la violencia empleada contra la víctima. Tras ser detenido en abril de 2024 por la Fiscalía del Estado de México, se determinó procesarlo bajo el delito de feminicidio en grado de tentativa, descartando la petición de su defensa para clasificarlo como lesiones simples.

Secuencia de imágenes de la agresión de 'Fofo' Márquez a Edith "N" ı Foto: Especial

A finales de enero de 2025, Márquez fue declarado culpable y sentenciado a 17 años y 6 meses de prisión, además de imponérsele una multa económica y la obligación de recibir tratamiento psicológico.

Sus recursos legales posteriores, como apelaciones y solicitudes de amparo ante instancias superiores, fueron rechazados, con lo cual se confirmó la condena que cumplía en el Centro Penitenciario de Barrientos.

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