¿Quién es Sarah Khalifa, la presentadora de TV condenada a muerte por narcotráfico en Egipto?

El nombre de la conductora e influencer Sarah Khalifa ha dado la vuelta al mundo tras darse a conocer que junto con su hermano Mohamed, fue condenada a la pena de muerte en Egipto por narcotráfico.

En ese sentido, los hermanos fueron señalados por encabezar una red dedicada a la elaboración y distribución de sustancias ilícitas. La condena también incluye una multa de 500 mil libras egipcias.

⚖️ La conductora e influencer Sarah Khalifa y su hermano Mohamed recibieron una severa sentencia en Egipto, señalados de encabezar una red dedicada a la elaboración y distribución de sustancias ilícitas.



De acuerdo con el tribunal, ambos tenían un papel central en la… pic.twitter.com/lVYE0jttwy — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 7, 2026

Cabe mencionar que la famosa dijo ser inocente y que la sentencia es aún apelable, por lo que este podría no ser el fin del polémico caso. “Diez, nunca en mi vida he fumado un cigarrillo, por Dios, te pido misericordia, juro por Dios que soy inocente”, expresó ella durante el juicio ante la sentencia de muerte.

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¿Quién es Sarah Khalifa?

Sarah Khalifa es una conductora de televisión, influencer y productora egipcia de 32 años, quien recientemente fue condenada a pena de muerte en la horca por un tribunal en El Cairo debido a su vinculación con una red de narcotráfico.

La figura televisiva y productora se encargó de laconducción de programas comoDesde El CairoyMisión Imposible, y cuenta con millones de seguidores en sus redes sociales, en las que comparte detalles sobre su día a día..

En su cuenta de Instagram, Sarah Khalifa cuenta con 2.6 millones de seguidores y en sus redes sociales, compartía detalles de su trabajo, así como de sus viajes y su día a día.

Su última publicación en Instagram fue realizada en abril del 2025, donde aparece con un atuendo negro mientras que se encuentra fuera del Museo del Louvre en París. “Te mereces ser feliz. Nunca dejes que nadie te haga olvidar eso”, declaró la mujer en su post.

La famosa también había compartido otros momentos de su viaje a París, como su visita al parque de Disney en la capital francesa, así como un recorrido donde conoció la Torre Eiffel. Khalifa fue detenida en el mismo mes de abril en El Cairo.

Además de su faceta de presentadora, contaba con un negocio paralelo de salud y belleza, la cual se enfocaba en realizar arreglos estéticos. Estos trabajos además de sus negocios ilícitos son lo que la habrían llevado a obtener un nivel de vida superior.

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