SCJN rechaza atraer amparo de ‘Fofo’ Márquez contra condena de 17 años por tentativa de feminicidio

Fofo Márquez cumple con castigo y hace servicio a la comunidad por cerrar puente

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó atraer el amparo promovido por el influencer Rodolfo Márquez Alcaraz, conocido como “Fofo” Márquez, quien busca impugnar la sentencia de 17 años y seis meses de prisión que le fue impuesta por el delito de tentativa de feminicidio.

Con esta decisión, el recurso continuará su trámite en las instancias judiciales correspondientes.

La solicitud para que el máximo tribunal revisara el expediente fue presentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que planteó la necesidad de que la Suprema Corte definiera criterios sobre los elementos que deben valorar los jueces para determinar cuándo una agresión contra una mujer puede ser considerada tentativa de feminicidio .

El influencer Rodolfo Márquez, tras ser detenido en 2024. ı Foto: Especial

Entre los argumentos expuestos se encontraba la relevancia constitucional del asunto, el impacto público que tuvo el caso y la posibilidad de que una resolución de la Corte sirviera como precedente para futuras decisiones judiciales.

Sin embargo, la mayoría de los ministros decidió no ejercer la facultad de atracción. Únicamente las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama votaron a favor de que la Suprema Corte conociera del expediente.

Con esta resolución, la condena de 17 años y seis meses de prisión por tentativa de feminicidio permanece vigente mientras el procedimiento legal sigue su curso.

‘Fofo’ Márquez, preso desde 2024

Actualmente, “Fofo” Márquez permanece recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Molino de Flores, en Texcoco, Estado de México.

El caso se originó por la agresión cometida contra Edith “N” en marzo de 2024, en el estacionamiento de un centro comercial de Naucalpan, hechos que fueron captados por cámaras de seguridad y derivaron en la detención del influencer un mes después.

Secuencia de imágenes de la agresión de 'Fofo' Márquez a Edith "N" ı Foto: Especial

Además de la pena privativa de la libertad, la sentencia establece el pago de una multa de 67 mil 313 pesos, así como 36 mil 400 pesos para cubrir el tratamiento psicológico de la víctima.

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cehr