Niegan amparo a Farías Laguna por caso de huachicol

El abogado de los hermanos Farías Laguna aseguró el viernes que no han tenido completa la carpeta de investigación del caso por huachicol fiscal, como lo señaló la Presidenta.

Manuel Roberto Farías Laguna continuará sujeto al proceso penal 325/2025 por delincuencia organizada, delitos en materia de hidrocarburos y operaciones con recursos de procedencia ilícita, después de que un juez federal rechazó el amparo promovido contra su vinculación.

La resolución mantiene sin cambios la situación del exvicealmirante, recluido en el Cefereso 1, Altiplano, en el Estado de México, desde septiembre del año pasado. El fallo corresponde a Jorge Adrián Cruz Flores, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en dicha entidad.

7 cartas ha enviado el exvicealmirante a la Presidenta

El acuerdo se publicó ayer en las listas del Órgano de Administración Judicial (OAJ). La sentencia aún no cuenta con versión pública, por lo que sólo se conoce el sentido de la determinación.

Farías Laguna acudió al amparo en octubre del año pasado, tras la decisión de Mario Martínez Elizondo, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, quien avaló el inicio formal del proceso solicitado por la Fiscalía General de la República (FGR).

El expediente judicial relaciona al vicealmirante con una presunta estructura dedicada al ingreso ilegal de combustible por puertos mexicanos. En el caso también figuran elementos navales y personal aduanal, mencionados dentro de la investigación por tráfico de hidrocarburos.

Desde prisión, Farías Laguna ha enviado cartas a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para pedir acceso a datos que considera necesarios para su defensa. “Hubo personas que sí se beneficiaron, pero a mí se me señala convenientemente como culpable de manera anticipada, sin respetar la presunción de inocencia como trato procesal”, afirmó en una de esas comunicaciones.

En otro escrito, acusó que la Marina se utiliza para “sostener silencios, ocultar información, culpar a otras personas y negar elementos fundamentales para ejercer una defensa adecuada”.