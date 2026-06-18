Tribunal federal mantiene absolución de Israel Vallarta y frena apelación de la FGR

El Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito confirmó por unanimidad la sentencia absolutoria a favor de Israel Vallarta Cisneros, ligado durante casi dos décadas al caso Florence Cassez y a la presunta banda de secuestradores conocida como Los Zodiaco.

La decisión del tribunal, tomada en sesión del 18 de junio dentro del asunto 227/2025, cerró la impugnación que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) contra el fallo dictado en julio de 2025 por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca.

“Se resuelve en votación económica por unanimidad de votos, en el sentido de confirmar la determinación apelada”, señaló el tribunal al avalar el proyecto del magistrado Josué Osvaldo Garduño Sánchez.

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🚨 Tribunal federal confirma absolución de Israel Vallarta



Un tribunal federal ratificó la resolución que absolvió a Israel Vallarta Cisneros del delito de secuestro, decisión que permitió su liberación en agosto de 2025. pic.twitter.com/Vwlc0b7EH3 — Azucena Uresti (@azucenau) June 19, 2026

Con esta resolución, la instancia federal mantuvo el criterio que dejó sin responsabilidad penal a Vallarta Cisneros en las acusaciones por secuestro, delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.

Israel Vallarta recuperó la libertad el 1 de agosto de 2025, después de permanecer 19 años y siete meses en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

El fallo que permitió su salida del penal llegó el 31 de julio de 2025. La jueza Mariana Vieyra Valdez determinó que las pruebas de la FGR no bastaron para sostener las acusaciones por secuestro, delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad y posesión de armas reservadas al Ejército.

Florence Cassez, ciudadana francesa detenida junto con Vallarta, dejó prisión en 2013 tras una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que reconoció violaciones al debido proceso dentro del expediente.

Durante la conferencia matutina del 12 de agosto del año pasado, el entonces fiscal general Alejandro Gertz Manero anunció que la FGR apelaría la absolución. El funcionario sostuvo que el recurso buscaría defender a seis víctimas de secuestro vinculadas a las acusaciones del caso.

Vallarta Cisneros y Cassez quedaron bajo custodia en diciembre de 2005 tras un operativo de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI), encabezada por Genaro García Luna. La captura derivó en una transmisión televisiva presentada como si ocurriera en vivo, aunque después las autoridades reconocieron que aquella escena no correspondía al momento real del arresto.

Mary Sainz, esposa de Vallarta, había expresado antes de la sesión que esperaba una decisión apegada al estado de derecho. La votación unánime del tribunal confirmó el fallo absolutorio y dejó sin efecto la apelación promovida por la FGR.

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MSL