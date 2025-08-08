Israel Vallarta advierte consecuencias legales para quienes hayan participado en montaje de su detención

Israel Vallarta, recientemente liberado, advirtió que en caso de existir personas que se hayan prestado a un “montaje o una escenificación irreal”, podrían enfrentar consecuencias legales.

Sin embargo, insistió en que será la justicia la que se encargue de ello, y que él solo aporta su “granito de arena” para que se esclarezca la verdad en el caso por el cual pasó casi 20 años en la cárcel.

Israel Vallarta Cisneros tras salir del penal de Almoloya de Juárez, el pasado 1 de agosto. Foto›Cuartoscuro

Si ustedes se prestaron a un montaje o una escenificación irreal, pues piensen que puede haber consecuencias. Yo no lo estoy diciendo, eso lo hará y lo dirá la justicia, yo solamente puse mi granito y ya que tengan que hacer lo que tenga que hacer. Pero yo lo hago desde aquí, con respecto a esas víctimas Israel Vallarta, en conferencia de prensa



Sin embargo, aseguró que no es su propósito buscar confrontaciones o retos:

No estoy retando a nadie, eso sí, que quede claro. Mi respeto para aquellas víctimas o para quienes presuntamente lo sean. Si es verdad que lo fueron, entonces les pido que también se unan, pero no necesariamente conmigo; ustedes, por sus propios medios, busquen la verdad y que se haga justicia Israel Vallarta, en conferencia de prensa



Israel Vallarta abraza a sus familiares, ayer, tras salir del penal de El Altiplano. Fotos›Cuartoscuro

Aseguró que su lucha por la justicia y la defensa de su inocencia no solo es un acto personal, sino un llamado para todas las personas que enfrentan procesos judiciales injustos.

Esto que hice lo puede hacer cualquier persona. Yo lo hice desde el amor de mi familia, desde el convencimiento de cada uno de ellos que somos inocentes Israel Vallarta, en conferencia de prensa



Al respecto, Vallarta Cisneros aseguró que su presencia pública es una prueba de esa inocencia: “Díganme ustedes, ¿qué asesino, qué secuestrador, qué ladrón se presentaría hoy como estoy ante ustedes o saldría en la primera hora de su liberación a caminar por la calle?”.

Pendiente, liberación de integrantes de su familia

Durante la conferencia, Israel Vallarta expresó que aunque él ya obtuvo su libertad, aún falta por liberar a otros miembros de su familia, entre ellos sus familiares.

Después de 19 Años, Israel Vallarta sale libre y rompe el silencio. ı Foto: Cuartoscuro

Además, destacó las secuelas físicas y emocionales que dejó la tortura sufrida durante su proceso y urgió a las autoridades a realizar reformas profundas en las fiscalías para evitar que se repitan casos de injusticia y montaje.

En ese sentido, hizo un llamado al nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que tome en cuenta antecedentes como el suyo para garantizar una justicia más ética y transparente.

“No pienso apagar esta voz”: Israel Vallarta

Al referirse a su papel actual, Israel Vallarta se definió como un “luchador social involuntario” y anunció que usará su voz para apoyar a quienes están privados de su libertad o han sufrido abusos. “Con todo cariño lo quiero hacer, y no pienso apagar esta voz”, aseguró.

Yo les pido a ustedes que no me vean como un héroe porque no lo soy, yo soy igual que cualquier hijo, cualquier hermano, cualquier padre, de muchos de los que van a escuchar todo esto, que se encuentran detenidos con excesos de prisión, muchos que aún no han recibido sentencia, muchos inclusive no han podido ser bien analizados sus probanzas, sus testimoniales ofrecidas Israel Vallarta, en conferencia de prensa



Finalmente, respondió a preguntas sobre su salud y futuros pasos legales, y confirmó que buscará limpiar el nombre de su familia, así como que no descarta demandas contra quienes resulten responsables de su injusto encarcelamiento.

Israel Vallarta concluyó con una invitación a la sociedad a analizar con detenimiento cada imagen y evidencia del caso, y a no dejarse engañar por versiones manipuladas que prolonguen la injusticia.

