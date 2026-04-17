¿Fofo Márquez ya no se casará con Melanie Lattanzi por estar en prisión? | VIDEO

Fofo Márquez sigue en prisión, pero ha dado mucho de qué hablar, después de que una serie de imágenes han revelado que el creador de contenido habría terminado su relación con la modelo, Melanie Lattanzi.

Recordemos que fue en enero de 2025 que dictaron 17 años y medio de prisión para Fofo Márquez por el delito de feminicidio en grado de tentativa, por el ataque brutal a una mujer en un estacionamiento.

Novia de Fofo Márquez reacciona a la sentencia del influencer. ı Foto: IG: @melanie.vlh

Por su parte, la defensa trató de apelar contra la sentencia sin éxito, por lo que el famoso estará varios años en prisión. Ante esto, muchos se preguntaban qué sucedería con su relación en pareja.

¿Melanie Lattanzi terminó con Fofo Márquez?

Se decía que la pareja de creadores de contenido se encontraba comprometida, pero todo parece indicar que la boda ya no se llevará a cabo. En el canal de YouTube Kadri Paparazzi, dieron a conocer que la mujer ya tendría otra pareja.

Se presentaron una serie de fotografías en las que podemos ver a la joven disfrutando de la Semana Santa en las playas de Acapulco junto con varios amigos, así como un chico con el que estuvo abrazada.

Se sospecha que podría ser su nueva pareja, por lo que habría terminado todo compromiso con Fofo Márquez. Actualmente no hay un comunicado oficial donde se haya dado a conocer su rompimiento.

“Hoy la chica pues resulta que tenemos imágenes que nos dan a entender que la cosa no está muy bien con Fofo, ahora en Semana Santa, hubo un día en el que es un puente, la vimos muy relajada en las paradisíacas playas de Acapulco, no iba sola, la vimos con un misterioso galán, muy abrazada, muy cariñosa. Esto da pie a pensar de que posiblemente al Fofo le están comiendo el mandado”, comentó uno de ellos.

En el pasado, la creadora de contenido habló sobre su romance con el famoso, donde se deslindó de las acciones del mismo y aclaró que no se encontraba casada con él.

“Tener que dar explicaciones públicas es algo que me incomoda y que sé que es exponerme a más odio y que me va a terminar afectando más”, fueron las primeras palabras que expresó la mujer.

“Sólo les pido respeto, empatía y sobre todo, que dejemos de normalizar el odio. Antes de atacar, que recuerden que hay vidas y sentimientos detrás de las pantallas que ustedes desconocen”, agregó Melanie Lattanzi.