Así es la vida que Sarah Khalifa presumia en su Instagram y redes sociales

La conductora Sarah Khalifa fue condenada a muerte en Egipto por cargos relacionados con tráfico de drogas y producción de sustancias sintéticas, una sentencia que su defensa anunció que apelará.

Esta sentencia ha generado sorpresa en la industria del entretenimiento en Medio Oriente, pero también curiosidad sobre el estilo de vida de la figura de televsión.

⚖️ La conductora e influencer Sarah Khalifa y su hermano Mohamed recibieron una severa sentencia en Egipto, señalados de encabezar una red dedicada a la elaboración y distribución de sustancias ilícitas.



De acuerdo con el tribunal, ambos tenían un papel central en la… pic.twitter.com/lVYE0jttwy — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 7, 2026

La lujosa vida de Sarah Khalifa

Sarah Khalifa es una presentadora de televisión y empresaria egipcia que acumuló una importante presencia en redes sociales, alcanzando más de 2.5 millones de seguidores en Instagram.

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La presentadora mantenía una presencia activa en plataformas digitales donde compartía de manera recurrente imágenes y videos enfocados en su estilo de vida diario.

Sus publicaciones solían destacar asistencias a eventos de trabajo, viajes a diversos destinos y momentos que captaban con frecuencia la atención de sus seguidores y generaban interacción constante en la red.

Por este motivo, la famosa compartía imágenes de sus viajes alrededor del mundo recorriendo ciudades como París; además, mostraba algunos de sus momentos en televisión.

De este modo, su perfil de Instagram funcionaba como una ventana a sus actividades cotidianas, caracterizada por un contenido cuidado que reflejaba sus gustos personales y pasatiempos rodeados de lujo.

También mostraba momentos con terceras personas como amistades y colaboradores, así como videos de ellas mientras que realiza ejercicios para mantenerse en forma, así como promocionando su emprendimiento de belleza.

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