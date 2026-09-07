‘You Can See Everything’: Documental revive el caso de Elizabeth Holmes y Theranos

‘You Can See Everything’ es el nuevo documental de A24 que recuerda el caso de Elizabeth Holmes, la exitosa fundadora de la empresa tecnológica Theranos cuya carrera estuvo construida sobre una mentira.

La mujer terminós siendo condenada por fraude e ingresó a prisión en 2023; ahora, en la película dirigida por Nathan Fielder y Lance Oppenheim, conoceremos el lado más íntimo de la historia que sorprendió al público.

El proyecto se había mantenido en secreto hasta ahora, pues recientemente fue presentada en el Festival de Telluride en Colorado, Estados Unidos. El proyecto tiene una duración de 172 minutos.

Cabe mencionar que ya hay otras producciones que abordan la historia de Holmes y su fraude en el mundo tecnológico. En 2022, Hulu estrenó ‘The Dropout’, una miniserie protagonizada por Amanda Seyfried, cuya interpretación de Holmes le valió un Emmy. El caso también fue abordado en el documental ‘The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley’ del año 2019.

¿De qué trata ‘You Can See Everything’?

El filme no reconstruye el momento en que se descubrió la mentira; en su lugar, habla de lo que pasó un mes antes de su ingreso en prisión, explorando un momento más íntimo en la historia.

“Treinta y cuatro días antes de ingresar en prisión, la célebre fundadora de Silicon Valley, Elizabeth Holmes, invita a un equipo de rodaje escéptico a documentar cada uno de sus movimientos. Lo que comienza como un retrato íntimo de una enigmática condenada se transforma en un viaje al abismo de tres años que desafía la lógica”, dice la sinopsis.

You Can See Everything marca el debut en el largometraje del cómico canadiense Fielder y es el segundo trabajo como director de Oppenheim que se estrena en los últimos días, tras la presentación en Venecia de Primetime.

Sobre la historia de Elizabeth Holmes, la mujer supuestamente abandonó la Universidad de Stanford a los 19 años para dirigir Theranos y en su farsa, recaudó 945 millones de dólares de poderosos inversores hasta que se reveló que la empresa no existía.

Tras ser condenada, Holmes intentó huir de Estados Unidos y presionó para lograr un nuevo juicio; está previsto que salga de prisión el 16 de agosto de 2032.

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