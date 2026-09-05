Carlos Hagerman comparte ventajas del documental animado en la Muestra Oaxaca

En el marco de la segunda Muestra Oaxaca: Cine para la vida y como parte de las actividades de sus primeros días, el experimentado director y productor Carlos Hagerman ofreció una bastante interesante charla en la que, a partir de su experiencia haciendo Home Is Somewhere Else junto al también cineasta Jorge Villalobos, compartió detalles sobre cómo es trabajar en una historia real con la animación ayudando como una potencial herramienta narrativa para llevar la experiencia cinematográfica a niveles más altos.

Carlos Hagerman participó en la segunda Muestra Oaxaca: Cine para la vida con una charla sobre cine documental y animación. ı Foto: Jonathan Eslui

El cineasta mexicano comenzó la plática hablando sobre lo extraño que resulta combinar el género documental con el formato animado, pero destacó también que al ser la animación una metáfora de la realidad, esta puede ayudar para mostrar de una forma no tan dura ciertos temas que por su naturaleza son fuertes de ver. El mensaje compartido fue claro: la animación puede elevar el potencial de varias historias al contarlas en el medio fílmico.

Para Hagerman, el hilo conductor del documental es la curiosidad que podemos tener ante el mundo, mientras que la animación es una manera única de ver el mundo con subjetividad. En el primero se habla de los otros y se les permite contar su propia historia, en la segunda se crean imágenes que de otra forma sería muy difícil crear.

El cineasta mexicano explicó cómo la animación puede ayudar a representar gráficamente historias reales y temas complejos. ı Foto: Jonathan Eslui

“Combinar diálogos reales con animación le da otra vida a una historia y a mí me encanta hacer eso, me gusta ver cómo los protagonistas son ellos mismos al mismo tiempo que se da una interpretación gráfica de la realidad”, señaló.

Aunque esencialmente la animación y el documental son en apariencia tan incombinables como el agua y el aceite, siendo dos mundos apartados con sus propias reglas cada uno, si sabes cómo mezclarles puedes elevar una historia, tal como le pasó a Hagerman y su equipo al hacer Home Is Somewhere Else, donde se combinan técnicas de animación con el formato documental para contar tres historias de familias mexicanas en Estados Unidos en las que parte de sus miembros eran ciudadanos estadounidenses y otros estaban ahí ilegalmente, lo cual les generaba a todos un miedo a la separación.

El director y productor Carlos Hagerman habló sobre las posibilidades narrativas de combinar documental y animación. ı Foto: Jonathan Eslui

“La película surgió cuando mi codirector, quien vivía en ese momento en Estados Unidos mientras Donald Trump acababa de ser electo presidente por primera vez, vio en televisión un reportaje sobre niños que vivían con miedo a que se llevaran a sus papás por ser inmigrantes”, reveló Hagerman.

Además, compartió que algo que ayudó mucho en la realización de la cinta fue que sus protagonistas fueron asesores del equipo de producción para ilustrar con animación lo que habían grabado anteriormente.

La conclusión tras la charla fue que, aunque sí es complicado hacer un documental animado, vale la pena hacerlo debido a cómo el documental y la animación pueden combinarse eficazmente para ayudar a que ciertas historias conecten mejor con quienes las ven. Hagerman actualmente trabaja en un nuevo proyecto de documental animado.

La segunda Muestra Oaxaca: Cine para la vida seguirá con actividades y proyecciones hasta el 9 de septiembre.

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