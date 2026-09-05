Diego Sebastián ‘N’ habría ido a cenar tacos tras el asesinato de Honas Meléndez y su familia, revelan

Diego Sebastián ‘N’ habría ido a cenar tacos tras el asesinato de Honas Meléndez y su familia

El caso del multihomicidio en Atizapán de Zaragoza, donde fueron asesinados el músico de la agrupación Camilo Séptimo Jonathan Honas Meléndez, su esposa embarazada, su hija pequeña y una trabajadora del hogar, sigue revelando detalles que estremecen a miles de personas.

Las investigaciones oficiales señalan que, tras cometer el crimen, Diego “N”, principal sospechoso, se trasladó a la Ciudad de México con la intención de cenar tacos, lo que ha sido interpretado por usuarios como una muestra de frialdad y ausencia total de remordimiento.

Diego Sebastián ‘N’ habría ido a cenar tacos tras el asesinato de Honas Meléndez y su familia

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos que está realizando la Fiscalía del Estado de México sobre el caso del asesinato de Jonathan Honas Meléndez y su familia, después de abandonar el fraccionamiento Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza, Diego Sebastián “N” se dirigió hacia la capital y acudió a El Charco de las Ranas, un reconocido restaurante de tacos en avenida Mixcoac.

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Aunque el establecimiento ya no tenía servicio, el sospechoso continuó su trayecto hacia la colonia Del Valle en busca de comida. Este movimiento fue registrado por cámaras de seguridad y forma parte de la cronología de las horas posteriores al crimen ocurrido el martes.

En horas de la madrugada detienen a Diego Sebastián “N” y a Gerardo “N”. ı Foto: Especial

Para especialistas y autoridades, la acción de Diego Sebastián “N” refleja un comportamiento calculado y carente de empatía, pues tras un acto de extrema violencia, el presunto asesino buscó cenar como si nada hubiera ocurrido.

La Fiscalía sostiene que Diego Sebastián “N” actuó con saña y premeditación. Recientemente se reveló que incluso amenazó con un arma al presonal de seguridad del complejo residencial para evitar que su coche fuera inspeccionado y así asegurar su salida sin ser detenido.

El caso continúa bajo investigación y cada detalle resulta más escalofriante que el otro. Mientras tanto, familiares y seguidores de las cuatro víctimas de este multihomicidio exigen justicia.

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