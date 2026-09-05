Ingresan a Barrientos los 2 detenidos por el crimen

Entre rechiflas, insultos y bajo un fuerte dispositivo de seguridad, fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Barrientos, en Tlalnepantla, Estado de México, Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, los dos primeros detenidos por el multihomicidio de Jonathan Meléndez, tecladista del grupo Camilo Séptimo, su esposa y su hija, ocurrido en Atizapán de Zaragoza.

Los hombres, detenidos el pasado 2 de septiembre por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, llegaron al penal por la mañana con el rostro serio y la cabeza inclinada, mientras eran escoltados por elementos de corporaciones estatales y federales.

Apenas se abrieron las puertas del centro penitenciario, los nuevos internos fueron recibidos con rechiflas y agresiones verbales de otros reclusos, en una hostil bienvenida que marcó su ingreso al penal de Barrientos.

Ingresan a Barrientos los 2 detenidos por el crimen ı Foto: Cuartoscuro

Al ser identificado, Diego “N”, quien vestía una playera oscura y pantalón de mezclilla azul, fue cuestionado por personal de la fiscalía sobre su nombre y ocupación. Su respuesta fue contundente: “Empresario”.

Gerardo “N”, vestido con sudadera y pants blancos, respondió de manera más breve al ser interrogado sobre su actividad laboral: “Chofer”, respondió el imputado.

Ambos permanecen bajo investigación por su presunta participación en el asesinato de cuatro personas: Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, tecladista de la banda Camilo Séptimo; su esposa, Ana Paola; su hija Sofía, de apenas tres años, y Aleyda Romero, una joven de 21 años que trabajaba en el hogar de la familia.

Los cuerpos fueron localizados el pasado martes dentro del departamento donde residían en la zona Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza.

Mientras los dos sospechosos eran trasladados al penal, familiares, amigos, músicos y personas cercanas daban el último adiós a Jonathan, Ana Paola, la pequeña Sofía y a Aleyda Romero.

Después de permanecer en una agencia funeraria del municipio de Tlalnepantla, donde fueron velados, los cuerpos fueron trasladados después del mediodía al panteón Los Cipreses, en Naucalpan.

El cortejo fúnebre avanzó acompañado por familiares y allegados, así como por integrantes del gremio musical que acudieron a despedir al tecladista de Camilo Séptimo y a su familia.

La investigación por el multihomicidio continúa, mientras Diego “N” y Gerardo “N” enfrentan el proceso correspondiente para determinar su probable responsabilidad en los hechos.