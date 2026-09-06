¿Quién es el eliminado de La Casa de los Famosos México 2026 hoy 6 de septiembre?

Este domingo 6 de septiembre se revela quién es el eliminado de la semana en La Casa de los Famosos México 2026, después de que esta semana sorprendiera con la inesperada salida de Aldo Rendón por problemas de salud.

La semana arrancó con la salida de Luis Chaparro el pasado domingo y después, Masad Altamimi ganó por segunda vez consecutiva el liderazgo del reality show, obteniendo inmunidad, por lo que nominó directamente a Ese Pérez.

Por otro lado, se anunció que además de la eliminación de un participante, un nuevo habitante entra este domingo para tomar el lugar que dejó vacante Aldo Rendón con su repentina salida el pasado martes, algo que ha generado expectativa, pero también críticas.

En esta ocasión, cinco habitantes quedaron nominados después de qe Masad Altamimi mantuviera el derecho de salvación y decidiera sacra su íntimo amigo, Yahir, de la placa. Ellos son los nominados restantes:

Ese Pérez

Gema Garoa

Flor Vigna

Cynthia Klitbo

Memo Shutz

¿Quién es el quinto eliminado de La Casa de los Famosos México 2026 hoy 6 de septiembre?

Se revela al eliminado hoy en la gala de La Casa de los Famosos México 2026.

Antes de revelarse el sexto nominado de la competencia, en redes sociales comentaban que les gustaría ver fuera a Gema Garoa o Ese Pérez, quienes han causado polémica en las últimas semanas por actitudes que el público no considera adecuadas.

En ese sentido, señalan que el influencer es muy grosero y agresivo con algunos de sus compañeros, mientras que sobre Gema, opinan que su amistad con Aldo y sus actitudes son de persona convenenciera.

Asimismo, comentaban sobre la permanencia una semana más de Memo Shutz, aunque cabe mencionar que en esta ocasión, todos los perfiles mantienen cierto apoyo fuera de la casa, por lo que muchos no saben qué esperar.

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