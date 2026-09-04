¿Quién es el salvado en La Casa de los Famosos México 2026 hoy 4 de septiembre?

Este viernes 4 de septiembre, uno de los habitantes nominados de La Casa de los Famosos México 2026 sale de la tabla por el favor de quien sea el dueño de la salvación, algo que se define esta noche a través de un reto entre competidores.

Fue el jueves que se llevaron a cabo algunas dinámicas en las que se definió que Karina Torres sería la encargada de enfrentar a Masad Altamimi, quien se convirtió por segunda ocasión consecutiva en el líder de la semana.

#Karina gana el robo de salvación y se convierte en retadora de #Masad



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Recordemos que la salvación es un beneficio del líder de La Casa de los Famosos México, una ventaja que el mismo debe defender de otros dos participantes los días viernes, mismos que se revela al habitante que recibe el favor de ser salvado.

¿Quién es el salvado en La Casa de los Famosos México 2026 hoy 4 de septiembre?

El líder de la semana se da a conocer durante la gala de hoy.

En esta ocasión, los nominados de la semana antes del robo de salvación son:

Ese Pérez

Gema Garoa

Yahir

Flor Vigna

Cynthia Klitbo

Memo Shutz

En esta ocasión, mucho del resutado de las nominaciones tuvo que ver con el azar, puesto que los habitantes no tuvieron un control real sobre a quiénes sumaban o restaban puntaje para subirlos a la placa o ayudarlos a permanecer una semana más sin presiones.

Todo ocurrió después de la inesperada salida de Aldo Rendón, quien tuvo que abandonar la competencia por problemas médicos que no podían atenderse de manera adecuada en el encierro y que el público aseguró, habían empezado a notar en comentarios que él hacía sobre su día a día.

Esto generó que los usuarios indicaran que el proyecto ha terminado para ellos de manera definitiva; sin embargo, el pasado jueves Galilea Montijo reveló que entrará un nuevo famoso a la casa, quien sería el encargado de tomar el lugar que Aldo dejó vacante.

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