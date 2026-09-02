La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quiénes son los NOMINADOS este 2 de septiembre?

Este miércoles 2 de septiembre se llevarán a cabo de nueva cuenta las nominaciones en La Casa de los Famosos México 2026, tras la sorprendente salida de Aldo Rendón del reality show por motivos de salud.

En esta semana, hay dos personalidades dle programa con inmunidad. El primero es Masad Altamimi, quien obtuvo esto gracias a que se convirtió por segunda semana consecutiva en el líder.

Por otro lado, Mariana Ochoa también obtuvo la inmunidad después de que la consiguió por el 40% del presupuesto semanal de la próxima semana, un momento que generó polémica dentro y fuera de La Casa de los Famosos México 2026.

Ellos son los nominados de la semana en La Casa de los Famosos México 2026

Los nominados de La Casa de los Famosos México 2026 son:

Ese Pérez

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México 2026?

En esta ocasión, el programa ha estado lleno de movimiento. Lo más impactante ha sido sin duda la salida de Aldo Rendón, quien le confesó a sus compañeros que abandonaba la casa por problemas de salud.

Por otro lado, Cynthia Klitbo pudo ver a su novio por cinco minutos a cambio de nominar con 3 puntos a Yahir, una elección que tomó sin dudarlo demasiado y la llenó de emoción.

Además, el pasado domingo ocurrió la eliminación de Luis Chaparro del reality show y este martes, hubo un cine que destapó caretas en el juego y aumentó las tensiones entre varios participantes como Mariana Ochoa contra Gema Garoa y los aliados de la actriz.

También destacó el cine por el drama entre Flor Vigna, Ese y Gema, quienes parececía que se encuentran en una especie de ‘triángulo amoroso’ en la competencia. Y es que captaron que el influencer habla mal de Flor a sus espaldas y se muestra cariñoso de más con Gema.

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