Fiestas de Octubre 2026: ¿Cuándo se presentan Kenia Os, Carlos Rivera y Ha Ash?

El próximo 2 de octubre comenzarán las esperadas Fiestas de Octubre 2026, una celebración que ya se ha convertido en una tradición del Gobierno de Jalisco y que como en otros años, trae a grandes artistas al Auditorio Benito Juárez.

Entre los artistas más renombrados hay personalidades como Kenia Os, Carlos Rivera, Manuel Turizo, Ha-Ash y más; incluso, se programó una función de lucha libre a cargo de la Triple AAA, así como presentaciones especiales.

¿Cuándo se presentan Kenia Os, Carlos Rivera y Ha Ash?

Las Fiestas de Octubre 2026 comienzan el viernes 2 de octubre y terminarán el lunes 2 de noviembre, por lo que se trata de poco más de un mes de actividades. El horario general del recinto es de 11:00 a 23:00 horas, un periodo en el que hay conciertos, juegos, espacios gastronómicos y otras actividades para los visitantes.

En ese sentido, la inauguración de estas celebraciones correrá a cargo de un espectáculo de Lucha Libre, mientras que Ha-Ash serán las primeras artistas musicales en presentarse en el Auditorio el 3 de octubre.

Tras el dueto de hermanas, se esperan las presentaciones de otras agrupaciones en los días siguientes como La Arrolladora Banda El Limón y artitas como Gloria Trevi. Será el 14 de octubre que podremos ver a Kenia Os, una de las grandes estrellas pop de México, en el escenario.

En el evento también se consideran bandas de tributo como Revisiting Creedence y artists como Manuel Turizo o Farruko. Finalmente, el 2 de noviembre, Carlos Rivera pondrá fin con broche de oro a las celebraciones con su presentación.

Esta es la cartelera completa de las Fiestas de Octubre 2026:

2 de octubre: Lucha libre AAA.

3 de octubre: Ha-Ash.

4 de octubre: Picus.

5 de octubre: Horóscopos de Durango.

6 de octubre: La Arrolladora Banda El Limón.

7 de octubre: La Fiebre Grupera de La KeBuena.

8 de octubre: Gloria Trevi.

9 de octubre: Río Roma.

10 de octubre: Final de Canta Jalisco Canta .

11 de octubre: Mariano Barba.

12 de octubre: Fiesta cumbiera con los hijos de Mike Laure y Sonora Kaliente.

13 de octubre: Cabaret VIP e invitada especial.

14 de octubre: Kenia Os.

15 de octubre: Artista sorpresa.

16 de octubre: Beto Cuevas y Caloncho.

17 de octubre: Banda Pequeños Musical.

18 de octubre: Adrián Uribe presenta 100 Jaliscienses Dijieron / Generación R.

19 de octubre: Leonardo Aguilar.

20 de octubre: Artista sorpresa.

21 de octubre: El Evento Retro de La Mejor F.M.

22 de octubre: Reik.

23 de octubre: Revisiting Creedence.

24 de octubre: Water Castle y Don Diablo.

25 de octubre: Lara Campos.

26 de octubre: Los Hermanos Barba.

27 de octubre: Farruko.

28 de octubre: Artista sorpresa.

29 de octubre: Manuel Turizo.

30 de octubre: Banda Cuisillos.

31 de octubre: Mariachi Internacional CHG.

1 de noviembre: El Tri.

2 de noviembre: Carlos Rivera.

Este es la cartelera 2026 de las Fiestas de Octubre. Ya no es Auditorio Benito Juárez, ahora es Auditorio Jalisco pic.twitter.com/eaqBlulJVd — Pajaré. 🐦📸📝 (@ELPAJANAVARRO) September 3, 2026

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