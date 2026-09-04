Fiestas de Octubre 2026: ¿Cuándo se presentan Kenia Os, Carlos Rivera y Ha Ash?

El próximo 2 de octubre comenzarán las esperadas Fiestas de Octubre 2026, una celebración que ya se ha convertido en una tradición del Gobierno de Jalisco y que como en otros años, trae a grandes artistas al Auditorio Benito Juárez.
Entre los artistas más renombrados hay personalidades como Kenia Os, Carlos Rivera, Manuel Turizo, Ha-Ash y más; incluso, se programó una función de lucha libre a cargo de la Triple AAA, así como presentaciones especiales.
¿Cuándo se presentan Kenia Os, Carlos Rivera y Ha Ash?
Las Fiestas de Octubre 2026 comienzan el viernes 2 de octubre y terminarán el lunes 2 de noviembre, por lo que se trata de poco más de un mes de actividades. El horario general del recinto es de 11:00 a 23:00 horas, un periodo en el que hay conciertos, juegos, espacios gastronómicos y otras actividades para los visitantes.
En ese sentido, la inauguración de estas celebraciones correrá a cargo de un espectáculo de Lucha Libre, mientras que Ha-Ash serán las primeras artistas musicales en presentarse en el Auditorio el 3 de octubre.
Tras el dueto de hermanas, se esperan las presentaciones de otras agrupaciones en los días siguientes como La Arrolladora Banda El Limón y artitas como Gloria Trevi. Será el 14 de octubre que podremos ver a Kenia Os, una de las grandes estrellas pop de México, en el escenario.
En el evento también se consideran bandas de tributo como Revisiting Creedence y artists como Manuel Turizo o Farruko. Finalmente, el 2 de noviembre, Carlos Rivera pondrá fin con broche de oro a las celebraciones con su presentación.
Esta es la cartelera completa de las Fiestas de Octubre 2026:
- 2 de octubre: Lucha libre AAA.
- 3 de octubre: Ha-Ash.
- 4 de octubre: Picus.
- 5 de octubre: Horóscopos de Durango.
- 6 de octubre: La Arrolladora Banda El Limón.
- 7 de octubre: La Fiebre Grupera de La KeBuena.
- 8 de octubre: Gloria Trevi.
- 9 de octubre: Río Roma.
- 10 de octubre: Final de Canta Jalisco Canta.
- 11 de octubre: Mariano Barba.
- 12 de octubre: Fiesta cumbiera con los hijos de Mike Laure y Sonora Kaliente.
- 13 de octubre: Cabaret VIP e invitada especial.
- 14 de octubre: Kenia Os.
- 15 de octubre: Artista sorpresa.
- 16 de octubre: Beto Cuevas y Caloncho.
- 17 de octubre: Banda Pequeños Musical.
- 18 de octubre: Adrián Uribe presenta 100 Jaliscienses Dijieron / Generación R.
- 19 de octubre: Leonardo Aguilar.
- 20 de octubre: Artista sorpresa.
- 21 de octubre: El Evento Retro de La Mejor F.M.
- 22 de octubre: Reik.
- 23 de octubre: Revisiting Creedence.
- 24 de octubre: Water Castle y Don Diablo.
- 25 de octubre: Lara Campos.
- 26 de octubre: Los Hermanos Barba.
- 27 de octubre: Farruko.
- 28 de octubre: Artista sorpresa.
- 29 de octubre: Manuel Turizo.
- 30 de octubre: Banda Cuisillos.
- 31 de octubre: Mariachi Internacional CHG.
- 1 de noviembre: El Tri.
- 2 de noviembre: Carlos Rivera.
¿Quieres saber más?
Palenque Fiestas de Octubre 2026: Esta es la cartelera completa
Evita fraudes: Guía de compra segura de boletos para el Palenque de Las Fiestas de Octubre 2026
Kenia Os aclara si hay pleito con Belinda y Danna Paola: ‘Si alguien está molesto conmigo...’ | VIDEO