Alexis Ayala y Apio entran a La Casa de los Famosos México y regañan a los habitantes | VIDEO

Este domingo 6 de septiembre se llevó a cabo la gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026, donde sorprendió la entrada de Alexis Ayala en la dinámica de ‘Congelados’, un momento que sorprendió en redes sociales.

Alexis Ayala entra a LCDLF en ‘Congelados’

El actor bajó de las escaleras de la suite de líder para dar un breve pero contundente discurso hacia los participantes del programa. “Yo vengo de la noche. Y de una manada que nació en esta casa y que sabía lo que era el privilegio de estar nominado. Algo que ustedes todavía no están entendiendo”, comenzó.

Asimismo, dedicó unas palabras a varios de los habitantes: “Flor, competidora, bailas, cantas, actúas, ¿y dónde está tu centro? La historia de Romeo y Julieta se contó en mi temporada y ahí sí había Romeo, que era Aaron Mercury. Julieta tiene que ser una dama en presencia y tiene que tener la fortaleza para hacer que los corazones se despierten", dijo.

“Gema, sabes cuánto te quiero y te he dicho que eres una mujer muy interesante. ¿Y qué pasó con lo interesante? ¿Por qué cuando se te acaban los argumentos lo que te quedan son las groserías? Eres mucho más inteligente que eso. Tienes mucho más adentro que nada más ponerte a hablar mal de alguien", la regañó.

También se dirigió a Ese Pérez de manera contundente: “Ese Pérez dices que eres de barrio. Yo también soy de barrio, pero a mí el barrio, ¿sabes qué me dio códigos? El código es al amigo no se le falta el respeto. Al amigo no se le traiciona. La madre es sagrada. Quiero que vayas y le digas a alguien “Chinga a tu madre” a ver si es cierto que se ríe. A ver si es cierto que que es totalmente universal lamentada de madre. Eso no va a ser así. No tires la piedra y no escondas la mano", acusó.

¿Qué dijo Apio en ‘Congelados’?

“Mariana. Mariana, me me encantó porque ¿sabes qué? Tuviste la experiencia que ningún otro participante en ninguna otra temporada tuvo que regresar. Y regresaste siendo una gran víctima. Eso te lo felicito, la verdad, porque lo has hecho muy bien como víctima", comenzó.

👁️ Apio Quijano apuntó fuerte contra Karina Torres durante un congelado esta noche:



“Sabes cuánto te quiero, tanto miedo que tienes, para quedar bien, por qué no aprendes a divertirte? Te conozco, lo divertida que yo esperaba que ibas a ser, no lo has sido”… pic.twitter.com/yN8Z345jVa — nacho con O (@NachoConO) September 7, 2026

“Ese, nada más te digo algo. Tú no representas a México, ni tampoco yo. México es un país muy grande, diverso, complejo, para reducirlo a la opinión y al comportamiento de una persona. Y no se te olvide algo, la elegancia no tiene nada que ver con la clase social, sino con la educación, la integridad y el respeto”, agregó.

También le habó a Karina: “Tanto miedo para quedar bien, ¿Por qué no aprendes a divertirte? Y no es pelearte porque en mi temporada nadie se peleó. Y no es comparar temporadas, pero es porque te conozco y lo divertida que yo esperaba que ibas a ser, no lo has sido".

“Hijole, Yahir, mira que te conozco de tantos años y cómo admiro tu carrera y cómo te respeto. Yahir, ¿es en serio? ¿Es en serio que quieres seguir como un agua tibia? Algo que tú y yo sabemos es que no hay cosa peor que pasar de largo y que seas olvidado. Y puede que en esta casa te estés olvidando. Solo quiero decirles algo a todos", finalizó.

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