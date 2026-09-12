Manelyk y Julio Camejo protagonizan intenso beso en La Granja VIP | VIDEO

La segunda temporada de La Granja VIP sigue dando de qué hablar. En esta ocasión, los protagonistas fueron Manelyk González y Julio Camejo, quienes compartieron un beso apasionado frente a las cámaras, desatando reacciones inmediatas entre sus compañeros y en redes sociales.

El episodio ocurrió durante una dinámica de convivencia, consolidándose como uno de los instantes más comentados de la semana.

Manelyk y Julio Camejo protagonizan intenso beso en La Granja VIP

El beso entre Manelyk y Julio Camejo se volvió tendencia en redes sociales y uno de los momentos más comentados de La Granja VIP, además de sorprender a los demás participantes. Según las imágenes difundidas, la química entre ambos fue evidente y el gesto no pasó desapercibido.

La reacción más destacada fue la de Fernando Lozada, quien expresó su sorpresa al ver la escena: “Si nos íbamos, hacían ALGO MÁS”.

Beso de Manelyk y Julio Camejo 😱 #LaGranjaVIP pic.twitter.com/1uSkuIDiAK — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 12, 2026

El beso entre Manelyk y Julio Camejo no fue algo espontáneo, sino parte de una dinámica de La Granja VIP.

El viernes durante la fiesta, Pascal Nadaud pidió primero a Julio Camejo que hiciera un baile sensual para la mujer que él pensaba sería la mejor peona del concurso. Julio eligió a Manelyk, se acercó a ella y terminó el baile con un beso en el cuello. Poco después, El Bicolor volvió a ponerlos en el centro de la dinámica y le pidió al actor que besara directamente a Mane.

Aunque todo fue un juego, la química e intensidad entre ambos fue evidente, por lo que en redes sociales los seguidores del reality aseguran que pueden convertirse en una de las parejas favoritas de la edición.

Puedes leer: