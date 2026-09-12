Lady Gaga y su prometido Michael Polansky se convirtieron en padres recientemente y la noticia tomó por sorpresa al mundo del espectáculo y a los fans de la intérprete de “Born This Way”.

Stefani Joanne Angelina Germanotta, nombre real de la artista de 40 años, apareció en fotografías recientes cargando a un bebé en un fular, sin que antes hubiera señales de que estuviera embarazada ni un anuncio oficial. Este hecho ha generado una ola de especulaciones sobre cómo llegó el pequeño a la vida de la pareja.

¿Lady Gaga estuvo embarazada o fue madre por gestación subrogada?

Los portales Page Six y People confirmaron que Lady Gaga y Michael Polansky ya son padres. Los medios estadounidenses difundieron imágenes en las que la artista pasea con un bebé en California, EU.

Sin embargo, el misterio persiste, pues no se conoce el nombre, sexo ni fecha de nacimiento del pequeño, y los representantes de la cantante han evitado dar detalles al respecto.

Lady Gaga and Michael Polansky spotted with newborn baby for first time since surprise announcement https://t.co/qDocpdTj6r pic.twitter.com/NE1Vr5EZwx — Page Six (@PageSix) September 12, 2026

En redes sociales, los seguidores de la intérprete han planteado varias teorías. Algunos creen que Lady Gaga pudo haber ocultado un embarazo, mientras otros apuntan a la posibilidad de una gestación subrogada o incluso una adopción.

La falta de información oficial sobre el bebé alimenta estas versiones, aunque lo único confirmado es que la artista expresó públicamente su deseo de ser madre en 2025: “Lo que realmente quiero es ser mamá. Espero que ese sea mi próximo papel protagonista”, dijo en una entrevista de televisión.

¡Lady Gaga ya es madre! Recibe a su primer bebé junto a Michael Polansky ı Foto: Especial

Lady Gaga y Michael Polansky han mantenido su relación lejos de los reflectores desde su compromiso, en 2024, y rara vez comparten aspectos de su vida privada. Por ello, la llegada del bebé se interpreta como una decisión consciente de preservar la intimidad.

Hasta ahora, no existe confirmación sobre si la cantante estuvo embarazada, recurrió a la gestación subrogada o adoptó.

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