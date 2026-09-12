Vans Warped Tour arranca por primera vez en México

Como si fuese una convención anual de rock y punk, este sábado comenzaron las actividades del Vans Warped Tour 2026, que aterrizó por primera vez en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, con gran expectativa, pues a diferencia de otros festivales, este formato permite que los asistentes se dejen sorprender y disfruten de la música sin tanta planeación.

Y es que el evento es un altavoz para la escena underground mexicana, pues dedica sus escenarios a una nueva generación de proyectos independientes que están empujando los límites del ruido.

Pasadas las 12:00 horas, la primera sorpresa se confirmó: los horarios. Como es habitual en este formato, varios números son a la misma hora, por lo que hay que tomar decisiones o ver mitad y mitad de cada show. Por ejemplo, así ocurre con Rise Againts y We Came Case a Romance.

¡Ya se armó! 🤩 Estos son los horarios oficiales del @vanswarpedtour México.



¿A quién no te piensas perder? 🙌🏼

📸: Rodrigo Carmona #VansWarpedTour #México pic.twitter.com/PTHbzxsLuj — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 12, 2026

“La verdad es que sí me voy a ir por los Rise, a ellos no los he visto y quién sabe cuándo vuelva a tener la oportunidad”, declaró a La Razón, Erick, de 29 años.

El Vans Warped Tour 2026, en su día de inauguración, tendrá entre sus talentos principales a Papa Roach, que se presentaría en el escenario principal.

Mientras llega la hora, los asistentes disfrutaron de la banda de punk pop y garage punk Winona Fighters, que prendió el ambiente y llamó la atención de los asistentes para que su escenario luciera a media capacidad, mientras en otro escenario Chiodos, banda post-hardcore originaria de la ciudad de Davison, también reunía a un nutrido público.

Dentro del Autódromo, además se disfrutan actividades físicas, como el Sk8 que llamó la atención de más de uno que dejó pasar el concierto que tenían de frente y prestaban atención a la actividad ahora olímpica.

Vans Warped Tour 2026 ı Foto: Cortesía Ocesa/Laura Villegas

Para su primer día de actividades, el Vans Warped Tour 2026 tendrá diferentes atractivos, como los shows de Yellowcard, The All American Rejects, Rise Against, Insists, Bowling For Soup y Papa Roach.

Del mismo modo, se esperan para el día de mañana las actuaciones de Simple Plan, Alexisonfire, División Minúscula y más.

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