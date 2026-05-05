MET Gala 2026: ¿Por qué Lady Gaga no asistió al evento de modas?

A pesar de que la MET Gala 2026 contó con la asistencia de grandes estrellas de la música y la actuación, uno de los detalles que más resaltó fue la ausencia de Lady Gaga, quien no fue vista en el importante evento de moda.

Y es que como cada año, millones de fans esperaban ver a Lady Gaga en la MET Gala 2026, pues este año contaba con uno de los temas más interesantes relacionado con el arte del vestuario, lo que llevó a diversas interpretaciones de las celebridades, desde referenciar a obras de arte, hasta incluso los efectos de maquillaje.

MET Gala 2026: Todos los looks de la alfombra roja ı Foto: Reuters

¿Por qué Lady Gaga no asistió a la MET Gala 2026?

Al parecer, la famosa decidió tomarse la noche libre y lejos del mundo de la moda, a pesar de que era el décimo aniversario desde que la mujer debutó en el evento del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York.

Gaga ofreció un gran concierto en Río de Janeiro, Brasil el 3 de mayo y su próximo evento se llevará a cabo en Singapur, por lo que se entiende que haya decidido no asistir a la gala de 2025.

En las redes sociales, el público creó imágenes con Inteligencia Artificial para imaginarse cómo luciría la celebridad en el evento bajo la temática del año, siendo el más popular el del vestido de plumas de Mugler FW97.

La celebridad se suma a otras estrellas que no asistieron a la gala este año, como Zendaya, Ariana Grande o Meryl Streep. Muchos especulan que lo mismo podría tener relación con la presencia de Jeff Bezos en el evento.

Hubo llamados para boicotear el evento de moda más esperado del año, después de tener como auspiciadores al empresario y su esposa, Lauren Sánchez. El creador de Amazon donó alrededor de 6 millones de dólares a la MET.

La cantante de ‘Poker Face’ asistió por primera vez a la MET Gala en el año 2015, donde lució un diseño de Alexander Wang para Balenciaga. Además de su gira musical, Lady Gaga también tiene una boda en camino, pues está comprometida con Michael Polansky.