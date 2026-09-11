Niurka vs Manelyk: explota el pleito en La Granja VIP y así se insultaron | VIDEO

Tarde que temprano se esperaba que explotara la bomba entre Niurka y Manelyk, quienes se pelearon y se dijeron de todo mientras hacían las labores para limpiar a los animalitos.

Niurka y Manelyk traen pleito comprado desde que estuvieron juntas en La Casa de los Famosos de Telemundo y desde ahí no se pueden ver ni en pintura y ahora que están en La Granja VIP se esperaba que el pleito explotara tarde que temprano.

¿Por qué empezó la pelea entre Manelyk y Niurka?

Todo sucedió porque Manelyk estaba con sus amigos cercanos hablando y estaban bromeando con el comediante Bicolor de manera pesada.

Sin embargo, Niurka pasó por ahí y escuchó y pensó que estaban hablando en serio con ella y explotó la bomba y se empezaron a insultar entre ella y Manelyk.

Niurka empezó a gritarle que había más personas en el programa que tenían mayor trayectoria que la ExAcapulco Shore.

Mane no se dejó y le respondió que a ella no le importaba la trayectoria especialmente la de Niurka y que se la pasaba por el “cul...”.

Niurka le contestó que a Mane no le alcanzaba para entregar el tesorito en el mundo del espectáculo.

La pelea continuó y Niurka le dijo a Bicolor que no se dejara influenciar por Mane y que él podía usar la ropa que él quisiera todo el tiempo sin que le digan nada los demás compañeros.

Mane intervino y le dijo a Bicolor que no se dejara mandar por Niurka, ya que ella le estaba dando instrucciones de qué hacer con ese comentario de la ropa.

Niurka se fue diciendo maldiciones e inultando a Mane, pero la influencer se levantó para burlarse de ella y decirle que si ya se había ido que ya dejara de pelear. Le recordó que la cubana ha dicho en el programa que es buena y Mane la remató diciéndole: “Lo que le duró”.

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