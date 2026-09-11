Olivia Oras, una influencer que había ganado notoriedad por su estilo de vida glamoroso, falleció el 3 de septiembre de 2026, en Finlandia.

La joven de 27 años perdió la vida en el Hospital Universitario de Helsinki (HUS) después de sufrir complicaciones durante una cirugía estética. La noticia conmocionó a sus seguidores y a personas de todo el mundo, pues era muy joven. Autoridades investigan el caso como homicidio involuntario agravado.

Muere la influencer Olivia Oras, ¿quién era y de qué falleció?

Olivia Oras era hija de la artista Johanna Oras y del comerciante de arte Reijo Oras. Se dio a conocer en 2017 con el documental The Perfect Selfie, que exploraba las presiones que sufren las personas que viven como estrella de redes sociales.

Con 17 mil seguidores en Instagram, se convirtió en un referente de moda y estilo en Finlandia.

En 2024, Olivia Oras habló públicamente sobre sus problemas de adicciones y un trastorno alimentario que sufría, por lo que muchos de sus fans reconocieron el valor que tuvo al mostrarse vulnerable.

¿Cómo murió Olivia Oras?

El 31 de agosto, Olivia Oras ingresó a la clínica privada Plastic Surgery Center, en Helsinki, Finlandia, para someterse a una liposucción. Durante la anestesia perdió el conocimiento.

La clínica tardó en llamar a emergencias y el traslado al Hospital Universitario de Helsinki (HUS) se retrasó, perdiendo minutos vitales para procurar la vida de la influencer. Finalmente, murió el 3 de septiembre, a los 27 años.

La policía registró la clínica el 9 de septiembre y busca pruebas de negligencia; la muerte de Olivia Oras es investigada como homicidio involuntario agravado, revelaron medios locales. El centro ya había enfrentado denuncias previas por malas prácticas, incluyendo el uso indebido de material médico.

Los padres de la influencer finlandesa impulsan la investigación y responsabilizan directamente a la clínica, aunque reconocen que el personal del hospital intentó salvarla.

Puedes leer: