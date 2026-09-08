¿Quién es Natasha Mora? Edad, de dónde es y video más viral de la influencer

Natasha Mora es principalmente una creadora de contenido digital que se ha dado a conocer en plataformas sociales bajo el usuario @tashh09 en el sitio de Instagram.

A través de este espacio, ha construido una comunidad cautiva compartiendo publicaciones centradas en estilo de vida, moda, viajes y su día a día con una presencia constante en redes sociales.

¿Quién es Natasha Mora?

Natasha Mora es una creadora de contenido que cuenta con 3 millones de seguidores solo en su cuenta de Instagram. La estrella del Internet es originaria de Colombia y se desconoce su edad, aunque se sabe que cumple años en agosto.

La joven tiene una cuenta alterna de Instagram donde también publica contenido donde baila y convive con amigos, algo similar a lo que podemos ver en su cuenta principal.

Por otro lado, su cuenta de TikTok cuenta con 13.1 millones de seguidores y 515.5 millones de Me Gusta, por lo que ha sabido construir una comunidad sólida drante sus años en las redes sociales.

Natasha cuenta con varias publicaciones que superan el millón de vistas. En uno de sus videos más virales, ella aparece reviviendo un audio que le habría dado mucha popularidad en el pasado.

Otro video popular tiene no menos que 6.7 millones de vistas la muestra a ella bailando junto con sus amigas en el año 2022 al ritmo de la canción ‘Yo perreo sola’ de Bad Bunny. “No saben cuanto me encanto grabar con ellas”, celebró ella.

A la fecha, la publicación sigue generando reacciones, ya que en los comentarios aparecen usuarios que comentan estar viendo el video en pleno 2026.

@tashh02 No saben cuanto me encanto grabar con ellas ✨ @➖V A L E R I A ➖ @fernanda.realpe @soyalemizzle // dc @ribadeel ♬ TREND DE RIBADEEL - zumbaversoo

Además de sus videos en plataformas públicas, Natasha Mora también cuenta con contenido exclusivo que vende a través de un link que se encuentra en su perfil de Instagram.

El sitio web no es OnlyFans, sino otra platafroma llamada Backstage. Se desconoce qué tan íntimo es el material que publica. “Me alegra que estés aquí. Soy Tash, y este es mi rincón privado lleno de contenido que me encanta”, describe en el sitio web.

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