Influencer Óscar Adrián ‘N’ es detenido por presunta compra y almacenamiento de material de abuso sexual infantil

Un hombre identificado como Óscar Adrián “N”, quien se presenta en redes sociales como influencer, youtuber y organizador de eventos, fue detenido en Guadalajara por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas, en su hipótesis de elaborar y almacenar material de abuso sexual infantil.

La captura fue realizada por personal de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia durante un cateo efectuado en un inmueble de la colonia 5 de Mayo.

De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, la investigación comenzó después de que el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos (NCMEC, por sus siglas en inglés) detectó cuentas y direcciones IP presuntamente relacionadas con el almacenamiento de este tipo de archivos.

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Tras recibir la notificación, el Ministerio Público inició las indagatorias correspondientes y reunió los datos necesarios para solicitar ante un juez tanto la orden de aprehensión contra Óscar Adrián “N” como la autorización para revisar el domicilio.

🚨Detienen en #Guadalajara a presunto influencer investigado por pornografía infantil



La Fiscalía de Jalisco informó la detención de Óscar Adrián “N”, quien se identifica como influencer y excolaborador de YouTube en #Badabun, por su presunta responsabilidad en el delito de… pic.twitter.com/MJsGLjh9Lb — Josue Aguilar (@josuealeexis) September 4, 2026

Aseguran computadoras, teléfonos y memorias

Durante el cateo, las autoridades localizaron diferentes indicios que serán analizados e incorporados a la carpeta de investigación.

Entre los objetos asegurados se encuentran teléfonos celulares, chips, tarjetas de memoria, memorias USB y computadoras. Los agentes también encontraron un chaleco balístico, insignias y diversas identificaciones a nombre del detenido, presuntamente expedidas por un supuesto ministerio internacional de Derechos Humanos.

El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, explicó que hasta el momento existen datos que apuntan a que el detenido presuntamente ingresaba a diferentes sitios de internet para comprar material de abuso sexual infantil.

Sin embargo, las investigaciones permanecerán abiertas para establecer si Óscar Adrián “N” también habría participado en la distribución de ese contenido o en otros delitos que pudieran afectar la integridad de niñas, niños y adolescentes.

Luego de cumplimentarse la orden de aprehensión, el influencer quedó a disposición del juez de control que lo requería. Será esta autoridad la encargada de determinar su situación jurídica con base en los datos presentados por el Ministerio Público.

Hasta ahora, la Fiscalía estatal no ha informado sobre la identificación de posibles víctimas ni ha dado a conocer si existen más personas investigadas en relación con el caso. El detenido debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra.

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MSL