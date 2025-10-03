Así quedó la cara Tito Fuentes de Molotov tras cirugías por adicciones | FOTO

El músico mexicano Tito Fuentes, quien es vocalista y guitarrista en la banda Molotov, compartió a través de sus redes sociales una imagen que muestra su rostro tras varias operaciones a las que se tuvo que someter por abuso de sustancias.

Recordemos que en el pasado, Tito Fuentes ha admitido tener problemas con las drogas. Por ello, se sometió a 11 cirugías reconstructivas y un coma inducido, que fue consecuencia de años de adicciones, así como un descuido de su salud mental.

Tito Fuentes comparte FOTO de su cara tras operaciones por adicciones

Fue a través de su cuenta de Instagram que el cantante de Molotov compartió una foto en donde podemos ver su perfil. Él mira de lado mientras muestra una enorme cicatriz al lado de la nariz, desde la comisura del labio hasta la parte baja del ojo.

En la descripción, escribió: "Aquí, hace aproximadamente un año, saliendo de la primera de una docena de intervenciones las cuales me encargué de arruinar de la uno a la diez", comenzó con su explicación.

“Me llega mucho ‘Se hizo mierda la cara por DROGADICIO, la nariz, la voz, la garganta’ [..] En realidad estas heridas vienen de algo que no pude controlar y lo actué, lo que sentía , lo emocional, lo psicológico, de lo que es más fácil NO VER o NO HABLAR”, reflexionó.

De este modo, el cantante mostró la importancia de la salud mental. “If you’re lonely u can talk to me (si te sientes solo puedes hablar conmigo) tipo de vibra mai frens”, señaló.

Así quedó la cara Tito Fuentes de Molotov ı Foto: IG: @titof

“Bueno, así se puede llegar a ver no hablar, no cuidarse, así se ven también las heridas de el corazón. Cuide su mente, cuide su corazón, cuidar su cuerpo nada más es cuestión de atención y ponerse una chinga ÁNIMO Mis Valientxs", finalizó Fuentes.

El famoso recibió muchos comentarios en la publicación de quienes aplaudían su valor por compartir la experiencia y hablar de la salud mental, de este modo animando a las personas a hablar al respecto.

Posteriormente, Tito Fuentes publicó otra foto en donde lo podemos ver con lentes de sol y gorra en la calle mientras come pozole. “Hoy estoy muy bien. Como una responsabilidad afectiva que siento para con los que me leen y escriben, quiero decirles que me siento mejor que nunca”, celebró el cantante de Molotov.