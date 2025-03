Tito Fuentes se va de Molotov y Jay de la Cueva lo sustituye en el Vive Latino

Recientemente, se reveló un pequeño pero importante cambio en la banda Molotov, pues el vocalista de la agrupación, Tito Fuentes, será sustituido por Jay de la Cueva de manera temporal durante el Vive Latino 2025, una noticia que ha sorprendido a más de uno en redes sociales.

Es así como Jay de la Cueva, ex integrante de Moderatto, se presentará en tres ocasiones diferentes durante el Vive Latino. Como solista, con su banda actual The Guapos y finalmente, en compañía del resto de los integrantes de Molotov.

Jay de la Cueva



Porque regresa como vocalista temporal de Molotov debido a que Tito Fuentes ingresa a rehabilitación pic.twitter.com/ejCm34S4Xi — Por qué es tendencia 🇲🇽 (@porqtendencia) March 11, 2025

Tito Fuentes se va de Molotov

A través de un breve comunicado, la banda mexicana informó sobre el cambio que habrá al integrar al cantante en lugar de Tito Fuentes y el motivo por el que se ha tomado esta elección, la cual tiene que ver con el estado de salud actual de su vocalista.

“Estoy en un proceso de rehabilitación tanto física como mental que me ha llevado a ausentarme de los escenarios en los últimos conciertos de Molotov. Poniendo mi salud como prioridad, he decidido no regresar a tocar hasta estar al 100%”, expresó Tito.

Explicó además que “como una etapa de transición”, podremos ver a Jay de la Cueva en su lugar. “No es solo un musicazo y gran amigo, sino que Jay es uno de los miembros fundadores de la banda”, recordó el intérprete de ‘YOFO’. Finalmente, destacó: “Espero regresar pronto y gracias siempre”.

El comunicado está firmado por Tito y por Molotov. Además, el texto también fue compartido por el intérprete de ‘Ya lo veía venir’, sin ahondar en detalles al respecto. Además, el concierto se llevará a cabo el sábado 15 de marzo, en el escenario principal del Vive Latino 2025, Amazon en un horario de las 00:15 horas a las 1:35 am.

¿Qué le pasó a Tito Fuentes?

Hasta el momento, Tito Fuentes no ha revelado el motivo por el que se encuentra en una rehabilitación en la actualidad. Sin embargo, en octubre de 2024 presentó problemas fuertes en la garganta.

Antes, Tito habló sobre como problemas de adicciones han afectado su estado de salud: “Tantos excesos en mi vida me llevaron a unas consecuencias brutales, psíquicas y fisiológicas y de separación de pareja, muchas cosas muy dolorosas”, contó el cantante a El Universal en 2023.

A pesar de todo, la presentación de Molotov con Jay de la Cueva promete ser un momento épico que sin duda, hará historia en el Vive Latino al ser el inesperado regreso de uno de los fundadores de la reconocida agrupación mexicana.