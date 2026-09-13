Aldo Rendón visita La Casa de los Famosos México: ‘Ya vi muchas cosas...’ | VIDEO

Aldo Rendón sorprendió al entrar a La Casa de los Famosos México 2026 como parte de a dinámica de Congelados, donde hizo que tanto el foro como los habitantes se quedaran quietos durante varios minutos.

El creador de contenido entró al foto y comentó sobre la vestimenta de Galilea Montijo antes de hacer un recorrido por el foro hasta llegar a la casa hasta entrar por el almacén.

Congelados…con ALDO RENDÓN…en la CASA…👀✨



“Me quedé con ganas de decirles cosas…ya vi muchas cosas” #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/WgQz53lifX — Dani✨ (@LaReporteraDani) September 14, 2026

El estilista mexicano Aldo Rendón sorprendió al entrar a La Casa de los Famosos México 2026 a través de una dinámica de Congelados. “Me quedé con ganas de decirles cosas… ya vi muchas cosas”, contó.

“Solo vengo a decirles algo. Estoy en vías de una recuperación perfecta, no entro a jugar, mi paso por esta casa ya fue”, se sinceró el famoso al ver a sus compañeros del reality show una vez más.

El estlista le dijo a Mariana que no puede creer que no se ha ido, pero que “la gente la quiere”, por lo que algo está haciendo bien. Por otro lado, regañó a Gema por vestirse mal y le dijo “que la extraña como no tiene una idea”.

“Loba, lobísima”, le dijo a Karina y después, le dijo a Ese Pérez que le parece el más chistoso. Además, le dijo a Memo Shutz que “lo extraña y es un rey”. También criticó a Ernesto Laguardia por hacer sus posicionamientos muy largos.

A Masad Altamimi lo ignoró y a Brianda le dijo que “le urge pintarse el pelo” y “hacer un desmadre” en la casa. A Yahir, le dijo que “lo extrala horrendo” y que su hijo le dice tío.

“Los amo a todos. Los quiero, los extraño”, admitió Aldo Rendón y después entró al confesionario para hablar con La Jefa y pedirle que los descongele por dos minutos para reunirse realmente. Al descongelarse, todos fueron a abrazar al famoso.

Alfunas reacciones fueron:

“Me encantóoooo hasta fue emotivo,se ve que se quedó con la espinita de quedarse más tiempo”.

“Todo se lo estan diciendo por el chicharo”.

“Quedó comprobado, la casa de Aldo”.

“ALDO SOLO FUE A DAR AMOR Y CHISPA”.

“Ósea entró a echarle FLORES a todo su equipito y pestes a los demás, increíble producción”.

“La princesa grumosa levantando raiting como siempre”.

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