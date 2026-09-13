Arath de la Torre dice que han tratado de ayudar a Gala Montes y ella responde: ‘Estoy bien’

Arath de la Torre dice que han tratado de ayudar a Gala Montes y ella responde

Arath de la Torre se pronunció recientemente frente a los comentarios públicos que piden que haya una intervención por presuntas adicciones de Gala Montes, quien recientemente ha dado de qué hablar por sus explosivos comentarios y un repentino cambio de look.

El conductor del programa Hoy publicó un comentario en una foto que compartió el pasado 1 de septiembre, donde aparecían imágenes de los integrantes del Team Mar de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

Arath de la Torre escribió el pasado 12 de septiembre un mensaje referente al estado de salud de Gala Montes. “Queridos seguidores y a quienes queremos a Gala. Desafortunadamente hemos hecho muchos intentos y no se deja ayudar”, expresó.

“¿Ustedes creen que no lo hemos intentado? Solo nos queda orar por ella y que Dios la haga recapacitar. No hay voluntad , solo la voluntad de Dios", finalizó el actor en el mensaje realizado ante cuestionamientos del público por su estrecha amistad.

Gala Montes le responde a Arath de la Torre

Después de varias horas del mensaje de Arath, Gala Montes hizo referencia al escrito que fue replicado en otras redes sociales como la plataforma X, donde negó que el Team Mar conformado por Briggitte Bozzo, Karime Pindter, Mario Bezares y Arath de la Torre la haya ayudado en el pasado.

Sino me ayudaron cuando pasó lo de Adrián me van a ayudar ahorita. ESTOY BIEN. https://t.co/tFSJCoGNB6 — lahijadenadie (@GalaMontes2) September 14, 2026

“Sino me ayudaron cuando pasó lo de Adrián me van a ayudar ahorita. ESTOY BIEN”, señaló de manera crítica contra quienes consideraba sus amistades en La Casa de los Famosos durante la temporada donde formó parte de las finalistas.

Algunas de las reacciones fueron las siguientes:

“Sinceramente ojalá hasta se termine haciendo responsable también a Televisa y a sus programas. Para que vean cómo utilizan y exprimen a sus invitados. Agarran gente con problemas, los explotan por entretenimiento y al final... ¡Qué les vaya bien!“.

“ARATH se disculpo contigo y hasta te salvó de la eliminación no pinches mames tan mal agradecida”.

“Ya déjenla, yo creo que todos sabemos que alguien en ese punto solo le queda tocar fondo, ojalá cuando lo haga la libre y pueda resurgir”.

“Arath no quiere hacerte daño pero cómo quieres que te ayuden si tú no te dejas”.

“Cada quien se destruye como quiere, en fin”.

¿Quieres saber más?

Gala Montes estalla contra Tristán, hijo de Yahir: ‘Te ves horrible, yo me veo hot’ | VIDEO

Poncho de Nigris pide ayuda para Gala Montes: ‘La tienen que anexar ya’ | VIDEO

¡Irreconocible! Gala Montes se rapa como Britney Spears y manda mensaje a sus seguidores

Jamie Lee Curtis ‘regaña’ a Arath de la Torre en ‘Hoy’: ‘No eres multitask’