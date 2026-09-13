¿Quién es el eliminado de La Casa de los Famosos México 2026 hoy 13 de septiembre?

Este domingo 13 de septiembre se revela al séptimo eliminado de La Casa de los Famosos México 2026, justo antes de que comience la etapa final del reality show que culminará en tres semanas más.

La séptima semana de la competencia arrancó con la salida de Flor Vigna y el ingreso de Gala Montes al proyecto, una participación que prometía mucho pero que solo duró unos días, pues la famosa decidió salir al poco tiempo.

Por otro lado, Brianda obtuvo el liderazgo pero perdió el beneficio de la inmunidad por Ese Pérez, quien lo compró por el 40% del presupuesto de la semana de los habitantes.

Esto generó fuertes críticas por parte de Yahir, quien señaló que cuando Mariana Ochoa hizo lo mismo la semana pasada, Ese Pérez fue el primero en señalarla y la siguió molestando el resto de la semana. A pesar de todo, los participantes superaron la prueba del presupuesto.

Asimismo, parece que hay un distanciamiento entre Brianda Deyanara y Masad Altamimi, después de que ella dejó claro que solo lo quería como un amigo más.

Seis habitantes quedaron nominados en esta ocasión despues de que Yahir consiguiera la salvación y se sacara a si mismo de la placa, por lo que los nominados restantes son:

Mariana Ochoa

Karina Torres

Masad Altamimi

Gema Garoa

Brianda Deyanara

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Se revela al eliminado durante la gala del domingo.

Antes de revelarse cuál de los habitantes estaría fuera de la competencia en la séptima semana, el público se mostraba dividido sobre el apoyo, ya que muchos sostienen que personalidades como Gema Garoa o Mariana Ochoa deben quedarse, mientras que otros dicen que debe irse, así como Masad Altamimi.

En ese sentido, se especula que la persona más vulnerable podría ser Brianda Deyanara, quien se enfrenta apenas a la placa en esta ocasión.

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