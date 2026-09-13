La serie El juicio, protagonizada por Eugenio Derbez, se estrenó hace unos días y ya se coloca como una de las favoritas del público.

La producción de Amazon Prime Video aborda temas como la injusticia, el poder y la desigualdad, pues vemos a un padre que busca, contra todo pronóstico, que el agresor de su hija sea juzgado. La historia ha captado la atención del público y ha despertado interés por conocer quiénes integran su elenco; en La Razón te contamos.

El juicio: Conoce el reparto de la serie de Amazon Prime

El reparto de El juicio de Amazon Prime Video reúne a figuras reconocidas y talentos emergentes que dan vida a una historia intensa y conmovedora, basada en historias reales.

Eugenio Derbez encabeza la producción en un papel que marca un giro en su carrera, pues es distinto a cualquier otro que haya interpretado antes, acompañado por Karla Gaitán, quien interpreta a la joven hija que es víctima de abuso sexual.

El juicio, serie ı Foto: Captura de pantalla X @PrimeVideoMX

Pedro Alonso da vida al padre del joven acusado de abuso, un empresario poderoso. Mientras Iker Solano interpreta a Carlos Huerta, el abusador.

El elenco también incluye a Héctor Jiménez, Ximena Ayala, Luisa Huertas, Dominika Paleta, Teté Espinoza, Ari Brickman, Joaquín Garduño, Diego Peniche, Eduardo Minett, Humberto Busto y Antonio de la Vega.

¿De qué trata El juicio?

El juicio narra el enfrentamiento entre dos familias tras un caso de violencia sexual. Mientras una busca justicia para la víctima, la otra utiliza su poder económico y político para proteger al acusado.

La trama expone las fallas del sistema judicial mexicano y refleja situaciones que han marcado la opinión pública en los últimos años, como en el caso de Los Porkys de Veracruz.

Los ocho capítulos de la serie están disponibles en Prime Video desde el 11 de septiembre.

Tráiler de El juicio

A continuación, te compartimos el tráiler oficial de la serie El juicio, ya disponible en Prime Video.

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