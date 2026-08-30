Hotel todo incluido serie: Reparto y dónde se grabó

La nueva serie “Hotel todo incluido” ya se encuentra disponible en la plataforma ViX, y como parte de su estreno compartió el primer capítulo de manera gratuita en su canal de YouTube.

En esta serie de comedia se podrá disfrutar de la historia construida por los huéspedes del Hotel Amalaya del Río y el nuevo gerente de este, Sebastián, quien deberá cumplir los deseos de quienes se encuentran alojados para poder salvar el hotel.

En el trailer nos muestran la travesía de Sebastián Martínez durante la entrevista de trabajo que le realizaron para el puesto de gerente de un hotel, en la que comenzó a sentirse mal al grado de vomitar.

Pese a la experiencia no tan grata y la impresión que pudo dejar durante la entrevista, Sebastián recibió una llamada en la que le confirmaron que él fue elegido para ser el nuevo gerente del Hotel Amalaya del Río.

En su puesto como gerente, Sebastián Martínez busca que el hotel se posicione como el mejor de México, pero los empleados de este le sugieren que es mejor enfocarse en ser los mejores de San Gabriel, en donde solamente hay dos hoteles.

Sebastián Martínez es abordado por un hada madrina que le dijo que deberá conceder todos los deseos a sus huéspedes para que él pueda ser el mejor gerente, pero esta resultó ser la hija de unos visitantes del hotel.

Durante la serie se podrá ver que al parecer el deseo es más bien una maldición, por lo que Sebastián u los huéspedes vivirán una serie de eventos nada esperados que los pondrán en situaciones complejas que deberán resolver.

Reparto de Hotel todo incluido

Entre el reparto de la serie Hotel todo incluido se encuentran:

José Eduardo Derbez

Sofía Castro

Harold Azuara

Ofelia Medina

Yare Santana

Luz Aldán

Mauricio Garza

Consuelo Duval

Ricardo Fastlicht

Miguel Brocca

Michael Ronda

Paly Duval

Iván Amozurrutia

Regina Pavón

Mario Bezares

Raquel Garza

Roberto Mateos

Elisabeth Cervantes

Olivia Duflos

Javier Ibarreche

Mónica Del Carmen

Joel Cederberg

Daniel Bello

Hotel todo incluido fue dirigida por Pitipol Ybarra, y en la producción se encuentran Gonzalo Sagardía, Santiago de la Rica, y Jorge Aragón.

Hasta el momento ya hay 5 de los 16 capítulos disponibles en ViX de Hotel todo incluido, y estos tienen una duración que va desde los 26 hasta los 32 minutos que se encuentran dentro del top 10 de la plataforma.

La serie se grabó en País Vasco y Bilbao, España, pues se buscaba tener una locación que les permitiera realizar por un periodo amplio en la locación principal de la trama.

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