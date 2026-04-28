Televisa arranca 2026 con mejora en rentabilidad y apuesta por fibra; TelevisaUnivision crece con ViX

Grupo Televisa y TelevisaUnivision iniciaron 2026 con resultados que reflejan una combinación de disciplina financiera, eficiencias operativas y consolidación de su estrategia digital, en un entorno desafiante para la industria de medios y telecomunicaciones.

En el primer trimestre, Grupo Televisa reportó una caída de 3.1 por ciento en ingresos, afectada principalmente por la contracción del negocio satelital; sin embargo, logró compensar este efecto con una mejora en rentabilidad. La utilidad del segmento operativo creció 5.2 por ciento, con un margen de 41.4 por ciento, impulsado por sinergias tras la integración de sus operaciones de cable y Sky, así como por una reducción relevante en costos.

TelevisaUnivision reportó ingresos por 1,075 millones de dólares ı Foto: Especial

La estrategia operativa de la compañía continúa enfocada en la reconversión de su red hacia fibra óptica. Durante el trimestre, avanzó en la migración de 1.5 millones de hogares a tecnología FTTH, mientras que su base de banda ancha alcanzó 5.7 millones de suscriptores, con crecimiento sostenido por cuarto trimestre consecutivo. A esto se suma el dinamismo del negocio móvil, que registró 94.7 mil adiciones netas, y el segmento empresarial, cuyos ingresos crecieron 30 por ciento anual.

Por su parte, TelevisaUnivision reportó ingresos por 1,075 millones de dólares, un crecimiento de 5 por ciento anual, impulsado principalmente por su negocio directo al consumidor (DTC).

La plataforma ViX continúa consolidándose como eje estratégico, al impulsar tanto los ingresos por suscripción como por publicidad, en un modelo que combina servicios con y sin anuncios.

Resultados de Televisa y TelevisaUnivisión en el primer trimestre del 2026 ı Foto: Especial

El desempeño en México fue particularmente sólido, con un crecimiento de 17 por ciento en ingresos, apoyado por el avance en suscripciones y licenciamiento —que aumentaron 28 por ciento— así como por un incremento de 13 por ciento en publicidad, pese a la reprogramación de algunas campañas vinculadas al Mundial.

En conjunto, los resultados reflejan dos frentes claros: por un lado, la transición de Grupo Televisa hacia un modelo más eficiente y centrado en conectividad de alta velocidad; por otro, la consolidación de TelevisaUnivision como plataforma de contenido digital, con ViX como principal motor de crecimiento. Ambos movimientos perfilan a las compañías para capitalizar la demanda de conectividad y streaming de cara al Mundial de 2026.