Banxico ve inflación en descenso hacia 3% y ciclo de recortes casi terminado

Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México, durante su comparecencia en el Senado.

Ante senadores, la gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, aseguró que la inflación retomará una trayectoria descendente hacia la meta de 3 por ciento y que el banco central se encuentra “cerca de concluir” el ciclo de recortes en la tasa de referencia, tras un periodo marcado por choques globales, ajustes fiscales y tensiones geopolíticas.

En su exposición inicial al comparecer ante la Comisión de Hacienda del Senado de la República, la gobernadora reconoció que la inflación ha enfrentado presiones recientes, como el encarecimiento de productos agropecuarios y ajustes fiscales a inicios de 2026, además de un repunte temporal en frutas y verduras.

Sin embargo, sostuvo que estos choques han sido transitorios: “Estimamos que la inflación se encuentra próxima a retomar un descenso gradual hacia la meta de 3 por ciento ”.

Sobre el entorno internacional, Rodríguez Ceja advirtió que persiste una elevada incertidumbre por conflictos geopolíticos, particularmente en Medio Oriente, lo que ha generado volatilidad en los mercados energéticos y financieros. “Las disrupciones en los mercados internacionales de petróleo y gas implican riesgos al alza para la inflación global y a la baja para la actividad económica”, señaló.

En el plano interno, reconoció una desaceleración económica, con un crecimiento de apenas 0.6 por ciento en 2025 y debilidad al inicio de 2026. Aun así, destacó que “esta holgura económica contribuye a contener presiones inflacionarias desde la demanda”, y afirmó que México cuenta con fundamentos macroeconómicos sólidos para enfrentar los retos que se presenten”.

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cehr