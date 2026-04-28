Senado declara constitucional reforma para crear ley general contra el feminicidio

Familiares de una víctima de feminicidio montan un altar en el Estado de México.

El Senado de la República declaró la constitucionalidad de la reforma al artículo 73 de la Constitución, con la que se faculta al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en materia de feminicidio, orientada a fortalecer la prevención, investigación, sanción y reparación de este delito que, de acuerdo con autoridades, sigue afectando de forma estructural a mujeres y niñas en el país.

En su mensaje, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, subrayó la gravedad del fenómeno al señalar que esta modificación permitirá construir un marco jurídico nacional más sólido .

“Esta reforma permite al Congreso de la Unión expedir una Ley General que fortalezca la Prevención, Investigación, Sanción y Reparación del Delito de Feminicidio, uno de los más dolorosos y de máxima gravedad que afecta a nuestra sociedad de manera estructural”, expresó.

Ley permitirá homologar el tipo penal, agravantes y sanciones

La legisladora enfatizó que el feminicidio constituye la forma más extrema de violencia de género. “Es la manifestación más extrema de los actos sistemáticos de violencia contra las mujeres y las niñas por el hecho de ser mujeres”, afirmó, al tiempo que lo calificó como “el mayor grado de discriminación contra el género femenino” y una negación directa a los derechos humanos, particularmente al derecho a la vida y a la integridad.

En su intervención, también hizo referencia a las cifras oficiales, al indicar que “en 2025 se registraron 721 víctimas de feminicidio en México, aunque el número podría ser mayor”, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Castillo Juárez añadió que “se han registrado 148 feminicidios a nivel nacional durante el primer trimestre de 2026”, y sostuvo que la reforma constitucional permitirá homologar criterios en todo el país .

“A partir de esta reforma constitucional crearemos una Ley General que unifique criterios en todo el país, estandarice investigaciones y proteja la vida, la dignidad y la seguridad de mujeres y niñas”, apuntó.

Pasa al DOF para su publicación

La reforma fue remitida al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su publicación, tras la aprobación de 27 legislaturas locales:

Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Colima Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Estado de México Michoacán Morelos Nayarit Oaxaca Puebla Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas Ciudad de México

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cehr