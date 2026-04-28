Hutchison Ports TIMSA invierte 300 mdp en grúas eléctricas para el Puerto de Manzanillo

Hutchison Ports TIMSA fortaleció su infraestructura operativa con la incorporación de dos grúas eléctricas tipo MHC ESP.10, equipos de alta capacidad destinados a optimizar las operaciones de carga y descarga en el Puerto de Manzanillo, uno de los principales nodos logísticos del Pacífico mexicano.

La llegada de estas unidades representó una inversión superior a 300 millones de pesos y se concretó el 15 de abril de 2026 con el arribo del buque BBC Aquamarine, procedente de Terneuzen, Países Bajos.

Las nuevas grúas cuentan con un alcance de hasta 22 filas de manga y una capacidad de carga de 100 toneladas, características que permiten atender de manera eficiente embarcaciones tipo Super Post-Panamax de hasta 15,500 TEUs, adaptándose a las nuevas dimensiones del comercio marítimo internacional.

La incorporación de este equipamiento permitirá incrementar la productividad en muelle, optimizar las maniobras de carga y descarga y fortalecer la capacidad de atención a embarcaciones de mayor tamaño, en línea con las tendencias de crecimiento del transporte marítimo global.

“La incorporación de estas grúas representa un avance importante en nuestra infraestructura, al integrar tecnología de última generación que nos permite operar con mayor eficiencia, precisión y confiabilidad”, señaló Jaime Andrés García López, Gerente General de Hutchison Ports TIMSA.

Asimismo, precisó que con esta incorporación, la flota alcanza un total de ocho equipos, lo que fortalecerá la disponibilidad operativa de la terminal y permitirá responder de mejor manera a la demanda del mercado.

Cabe señalar que la incorporación de este equipamiento eléctrico de última generación también contribuye a mejorar la eficiencia energética de las operaciones portuarias. Esta inversión forma parte del compromiso de Hutchison Ports con la sostenibilidad y su estrategia global NET Zero.

La empresa inició en 2021 un compromiso para reducir las emisiones absolutas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de alcance 1 y 2 para 2033, con el objetivo de lograr una reducción del 54.6% respecto al año base. Asimismo, se ha fijado la meta de alcanzar emisiones netas cero en toda su cadena de valor para el año 2050.

En este contexto, la modernización del equipamiento en la terminal también contribuye a fortalecer la operación del Puerto de Manzanillo. De acuerdo con datos de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Manzanillo, durante 2025 el puerto movilizó más de 3.8 millones de TEUs, manteniéndose como el primer puerto de México en movimiento de contenedores.

Asimismo, el puerto registró más de 31 millones de toneladas de carga total en el mismo periodo, consolidando su liderazgo dentro del sistema portuario nacional. En este escenario, la incorporación de nuevas grúas de alta capacidad permite fortalecer la eficiencia operativa de las terminales y responder a la creciente demanda del comercio exterior mexicano.

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