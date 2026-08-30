¿Qué hará Fátima Boch después de su reinado en Miss Universo?

El reinado de Fátima Bosch como Miss Universo está a un par de meses de terminar y este sábado 29 de agosto, finalizó su participación en Miss Universo México, pues la jalisciente María Vargas fue coronada como la nueva representante de la corona mexicana.

Esto ha generado nostalgia entre las millones de personas que han seguido de cerca la carrera de la joven y quienes se han sentido maravillados por su personalidad divertida y original.

“Hoy termina mi reinado, pero jamás terminará el orgullo de ser mexicana”, fue la conmovedora despedida de la famosa para su título nacional en el evento que se realizó en Los Cabos, Baja California.

Por la gran empatía que provocó la Miss Universo 2025, muchos quienes saber qué es lo que hará Fátima Bosch una vez qe tenga que ceder la corona internacional a otra joven para que represente a la organización.

¿Qué hará Fátima Boch tras de su reinado en Miss Universo?

Fue hace ya un par de meses que la modelo se sinceró sobre qué es lo que hará una vez que termine de manera definitiva su reinado en el importante certamen de belleza.

En un encuentro con la prensa, Fátima Bosch aclaró que no la veremos como actriz o conductora, pues en realidad planea dedicarse a lo que estudió, que fue en la Universidad Iberoamericana; asimismo, desea poder ayudar a otros.

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“Soy una persona que se quiere dedicar unicamente a lo que estudió a la filantropia. Agradezco claramente todas las ofertas que me dan, pero no me veo siendo actriz o artista”, comentó brevemente. Agregó que aunque son “profesiones que respeta muchísimo”, ella se preparó en otros ámbitos “que son los que le llenan”.

Fátima también mencionó que a ella no le preocupa entregar la corona y que agradece su tiempo como Miss Universo porque esto le dio visibilidad, lo que implicaría más facilidad para su faceta filantrópica.

En otro momento, la reina de belleza admitió que le gustaría consolidar una fundación y dedicar más tiempo a las causas sociales. “Eso es lo que me encantaría poder hacer para ya estar full dedicada a, a eso”, confesó.

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