Miss Grand: ¿Qué es y cuándo es su próxima edición?

Miss Grand Internacional es uno de los certámenes de belleza más recientes y de mayor crecimiento en el panorama mundial. Fue fundado en Tailandia en 2013 y tiene una fuerte presencia en América Latina y Asia.

Las ediciones son anuales, igual que Miss Universo. En octubre de este año Nueva Delhi será el escenario en el que las representantes de más de 90 países contenderán por la corona.

Si no habías escuchado del certamen Miss Grand, te contamos en La Razón cuál es su origen, quién es el dueño y otros detalles.

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¿Qué es Miss Grand Internacional?

El concurso Miss Grand Internacional (MGI) fue creado el 6 de noviembre de 2013 por el empresario y presentador tailandés Nawat Itsaragrisil, quien también funge como presidente y propietario de la organización. Sí, es el mismo que trae pleito con Fátima Bosch, Miss Universo 2025, y medio México.

La sede central se encuentra en Bangkok, Tailandia, y cada año reúne a candidatas de más de 80 países. Su slogan oficial es: “Alto a la guerra y a la violencia”, reflejando compromiso social que, supuestamente, distingue al certamen de otros concursos.

Sin embargo, en mayo de 2025 Rachel Gupta, Miss Grand Internacional 2024, denunció ser víctima de maltrato psicológico y físico de parte del equipo del certamen.

La primera edición de Miss Grand Internacional (MGI) se celebró el 19 de noviembre de 2013 en el Impact Arena de Bangkok, con la participación de 71 países y la victoria de Janelee Chaparro de Puerto Rico.

Desde entonces, Miss Grand ha tenido ediciones en distintas ciudades, incluyendo Las Vegas (2016) y Caracas (2019), y ha sido transmitido globalmente a través de plataformas digitales. Entre sus ganadoras más destacadas figuran Valentina Figuera (Venezuela, 2019), Abena Appiah (EU, 2020) y Luciana Fuster (Perú, 2023).

¿Cuándo se celebrará Miss Grand Internacional 2026?

Miss Grand Internacional celebrará su edición de 2026 en las próximas semanas, iniciará la competencia el 18 de septiembre y celebrará la gran final el 10 de octubre en Nueva Delhi, en la India.

La competencia de traje nacional se realizará el 5 de octubre y la competencia preliminar el 7, en la Indira Gandhi Arena. Al igual que en otros certámenes, los fans podrán asistir como público adquiriendo sus boletos con anticipación.

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