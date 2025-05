La modelo india Rachel Gupta, quien hizo historia al convertirse en la primera mujer de su país en ganar el certamen de belleza Miss Grand International en octubre del 2024, anunció su renuncia al título en la madrugada del 28 de mayo del 2025.

A través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, Gupta expresó: “Es con profundo pesar que comparto esta noticia: he tomado la decisión de renunciar al título de Miss Grand International 2024 y devolver mi corona”.

Además, publicó un mensaje donde afirmó que no era una decisión fácil de tomar, pero que fue lo más adecuado para ella.

Rachel Gupta renuncia a su título de Miss Grand International 2024 y denuncia maltrato físico

La joven de 21 años, originaria de Jalandhar, Punjab, relató que su experiencia como reina de belleza estuvo marcada por promesas incumplidas, maltrato físico y psicológico, y un entorno laboral tóxico. Según sus palabras, los últimos meses han sido los peores de su vida, y la última vez que se sintió verdaderamente feliz fue la noche en que ganó el certamen.

Rachel Gupta detalló que fue alojada en condiciones precarias, en una casa alejada de la ciudad sin transporte, comida ni seguridad, y que estuvo completamente sola durante días enteros sin eventos ni tareas asignadas. Además, denunció haber sido objeto de comentarios humillantes sobre su cuerpo y presiones para mantener una imagen física extrema. “Ellos solo quieren que sonrías en la alfombra roja, aunque no sepan si estás viva o muerta”, dijo.

Me tocaban y me decían en qué partes del cuerpo debía bajar de peso. Era humillante Rachel Gupta



La organización de Miss Grand International respondió a las acusaciones afirmando que la renuncia de Gupta se debió a incumplimientos contractuales, como la ausencia en viajes oficiales y la realización de proyectos no autorizados. Sin embargo, Gupta refutó estas afirmaciones, señalando que su decisión fue tomada tras meses de sufrimiento y desilusión.

Como sucesora de Luciana Fuster, quien ganó el certamen en 2023, Rachel Gupta asumió el título con la esperanza de representar a su país con dignidad. Sin embargo, su experiencia en la organización de Miss Grand International la llevó a tomar la difícil decisión de renunciar a la corona. Actualmente, el título está en manos de Christine Juliane Opiaza de Filipinas, quien asumió el cargo tras la salida de Gupta.

Del mismo modo, compartió en YouTube un video titulado The Truth about Miss Grand International - My Story donde cuenta su versión de los hechos.