María Vargas, Miss Jalisco: ¿De qué municipio es, edad e hijos?

Este sábado se dio a conocer a la suplente de Fátima Bosch Fernández, por lo que un nuevo capítulo para una reina de belleza comenzó de manera oficial este 29 de agosto.

Entre lágrimas, emoción, agradecimiento, y apoyo de sus compañeras de competencia, la jalisciense María Vargas fue coronada durante la noche de este 29 de agosto como Miss Universo México.

Por tanto, el camino de María Vargas para la competencia internacional comienza de manera oficial, por lo que contará con casi dos meses para continuar preparándose para la próxima contienda y posiblemente seguir los pasos de su antecesora.

La nueva Miss Universo México será quien represente al país durante el certamen internacional de belleza Miss Universo 2026, el cual comenzará el próximo 21 de noviembre y terminará con la coronación el 24 de noviembre, en el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico.

María Vargas, la nueva Miss Universo México

La antes Miss Jalisco, María Guadalupe Vargas Naranjo tiene 28 años de edad y es originaria de Zapopan, Jalisco, y cuenta con una gran experiencia en concursos de belleza, por lo que es una gran competidora para Miss Universo.

En una entrevista previa a la entrega de corona de Mexicana Universal Jalisco, María Vargas dijo que el concurso se le pasó muy rápido, y durante su sorpresa al ser elegida entre las finalistas sintió mucha alegría.

“Sentí como si el esfuerzo de cinco años se hubiera visto en una noche” compartió en la entrevista antes de entregar su corona en 2023 a la próxima representante de Jalisco, a quien le aconsejó disfrutarlo y aprovecharlo.

Además de participar en concursos de belleza, la ahora Miss Universo México cuenta con una licenciatura en Negocios Internacionales, y es autora de el libro Miss Trouble, en el que habla de la etapa que marcó un antes y un después en su vida.

En el libro Miss Troube, María Vargas cuenta los prejuicios, comentarios desvalorizantes y la incomprensión que atravesó al ser una reina de belleza, por lo que comparte que estos fueron un desafío que afrontó y la manera en la que lo hizo.

Debido a que María Vargas compartió una fotografía con un bebé en brazos en sus redes sociales las personas comenzaron a preguntarse si tiene hijos; sin embargo, esta imagen fue generada con inteligencia artificial, y el bebé representa a su “niña interior”.

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