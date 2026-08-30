CEO, Tu Esposa es una Jefa Secreta

CEO, Tu Esposa es una Jefa Secreta que se ha ganado el corazón de millones de personas. La producción en formato vertical es un drama chino que se mantiene entre las más reproducciones.

Descubre dónde puedes verla y de qué trata.

¿De qué trata CEO, Tu Esposa es una Jefa Secreta?

Carlota López descubre que fue robada al nacer y que sus verdaderos padres son los Torres. Sin embargo, sus hermanos la desprecian por venir del campo.

Dotada de poderes, Carlota enfrenta el rechazo y finalmente se casa con Antonio Flores, uniendo destinos en medio de odio familiar y secretos revelados.

Malentendidos, revelaciones y tensiones estratégicas en la empresa ponen a prueba su relación, mientras rivales y aliados exponen lealtades y traiciones. El pasado de ella revela por qué mantiene su rol oculto y cómo esa reserva guía sus acciones.

CEO, Tu Esposa es una Jefa Secreta: ¿Dónde ver el drama chino?

CEO, Tu Esposa es una Jefa Secreta forma parte del catálogo de DramaWave, plataforma que se puede utilizar mediante su aplicación gratuita para dispositivos móviles.

Para acceder a la historia completa se necesita una suscripción activa en dicha plataforma, sin embargo, puedes ver algunos capítulos sin costo.

Otra opción para ver CEO, Tu Esposa es una Jefa Secreta es TikTok, donde usuarios suelen compartir resúmenes y episodios de la historia. Puedes buscar en el perfil Doramyzz.

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