CEO, Tu Esposa es una Jefa Secreta que se ha ganado el corazón de millones de personas. La producción en formato vertical es un drama chino que se mantiene entre las más reproducciones.
Descubre dónde puedes verla y de qué trata.
¿De qué trata CEO, Tu Esposa es una Jefa Secreta?
Carlota López descubre que fue robada al nacer y que sus verdaderos padres son los Torres. Sin embargo, sus hermanos la desprecian por venir del campo.
Mi Hermana Es De Otro Nivel, ¿Dónde ver el drama chino?
Dotada de poderes, Carlota enfrenta el rechazo y finalmente se casa con Antonio Flores, uniendo destinos en medio de odio familiar y secretos revelados.
Malentendidos, revelaciones y tensiones estratégicas en la empresa ponen a prueba su relación, mientras rivales y aliados exponen lealtades y traiciones. El pasado de ella revela por qué mantiene su rol oculto y cómo esa reserva guía sus acciones.
CEO, Tu Esposa es una Jefa Secreta: ¿Dónde ver el drama chino?
CEO, Tu Esposa es una Jefa Secreta forma parte del catálogo de DramaWave, plataforma que se puede utilizar mediante su aplicación gratuita para dispositivos móviles.
Para acceder a la historia completa se necesita una suscripción activa en dicha plataforma, sin embargo, puedes ver algunos capítulos sin costo.
Otra opción para ver CEO, Tu Esposa es una Jefa Secreta es TikTok, donde usuarios suelen compartir resúmenes y episodios de la historia. Puedes buscar en el perfil Doramyzz.
Otras historias que te pueden interesar:
- Mi Hermana Es De Otro Nivel: Sigue la historia de Elena, la primera General del Norte que tras finalizar una misión, asiste al banquete de compromiso de su hermana menor, Ana. Debido a que lleva puesto su uniforme de limpiadora, es menospreciada por otros. Ana, sin pensarlo, defiende a Elena, mostrando el fuerte vínculo entre las hermanas.
- Por ti, contra el mundo: Sigue la historia de Clara Ríos, una mujer de una familia adinerada que fue traicionada por su familia entera y murió de la peor manera. Es en el funeral que se entera sobre lo sucedido, así como que su único aliado es Adrián, un peligroso mafioso que al verla fallecida, decide matarlos a todos por venganza y por el amor hacia ella.
- El regreso del Rey Lobo: Nory fue desterrado por no despertar su forma de lobo y pasó veinte años entrenando con tres maestros de rango sagrado. Al regresar para ver a su madre, decidió entrar al Torneo del Clan. Allí hizo añicos la piedra de prueba y derrotó con facilidad a sus rivales, revelando que era el salvador esperado por los tres Líderes Lobos Dorados.
- El genio de la lámpara bajo contrato: La historia se centra en Eli Baran, un genio dentro de una lámpara mágica que puede conceder 3 deseos. Luego de miles de años encerrado, un hombre billonario usa su último deseo para darle a Eli su libertad, pero debe cumplir una condición: Eli debe estar casado con su nieta, Christine Parrish, durante 5 años.